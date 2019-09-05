Наташа Королева рассказала правду об изменах Тарзану

Москва, 5 сентября. Эстрадная певица Наташа Королева призналась журналистам, что никогда не изменяла своему супругу Сергею Глушко, более известному как Тарзан. По словам исполнительницы, неверность прошла мимо их семьи.

«Как-то это мимо нас все прошло. Может, потому что мы повстречались в зрелом возрасте? Поэтому трепетней относимся друг к другу», — рассказала главная «русалка» страны.

Звезда шоу-бизнеса полагает, что в паре необходимо разговаривать друг с другом, чтобы все вопросы были решены, пишет KP.ru.

Как отметила Королева, они с Сергеем постоянно общаются, обсуждают скопившиеся проблемы «за бокалом вина». В результате, по ее словам, моментально становится понятно, что проблема надумана.

Артистка добавила, что они с супругом по-прежнему молоды душой, хотя их браку более 15 лет.

Ранее артистка в своем аккаунте в социальной сети Instagram поздравила возлюбленного с топазовой свадьбой, отметив, что их любовь будет становиться сильнее с каждым годом, невзирая на слухи в прессе.

Поклонники пары присоединились к поздравлениям, пожелав звездам большой любви и взаимопонимания.

«Такая классная пара, обожаю вас и ваше творчество, будьте всегда такими позитивными и красивыми», — пишут фолловеры.

Ранее поп-певица опубликовала в своем Instagram видеоролик, в котором исполнила свой хит «Желтые тюльпаны». При этом артистка надела футболку с советской звездой, где вместо Ленина изображен портрет самой певицы.