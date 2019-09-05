Православный священник рассказал, как лечить наркоманов молитвами

В Кимрах существует уникальный центр помощи наркозависимым «Радуга». Лечение здесь проходит по передовым методикам без применения лекарств. Зато православные молитвы нередко удерживают больных от наркотических рецидивов.

Корреспондент Федерального агентства новостей побывал в центре, встретился с его основателем и руководителем, настоятелем храма Вознесения Господня отцом Андреем Лазаревым.

Руководитель центра — человек необыкновенный, можно сказать исторический. Причем не только в масштабах небольшого волжского города.

В начале «нулевых» годов старинные Кимры называли наркостолицей России. Сюда съезжались любители «дури» со всех концов страны. 15 лет назад, когда я впервые оказался здесь, мне показалось, что город только что пережил войну или какое-то бедствие. Так плачевно выглядели его улицы, на которых тут и там чернели пожарища или просто полуразваленные старинные дома. К слову сказать, многие из них украсили бы при бережном сохранении музеи деревянного зодчества.

Тогда в самом разгаре была борьба с наркомафией, угнездившейся в цыганском поселке на окраине Кимр. Наркотики в начале 2000-х годов продавали прямо в школах и в многочисленных «точках» по всему городу. И возглавил борьбу не кто иной как житель города, обычный православный священник Андрей Лазарев. Именно ему удалось собрать группу неравнодушных горожан, которые не побоялись бросить вызов торговцам отравой. Именно он привлек внимание к беде внимание федеральных СМИ, после чего город оказался под особым вниманием наркополицейских.

Сейчас, по словам собеседника ФАН, ситуация с употреблением наркотиков в Кимрах лучше, чем в соседних городах Московской области. Наркомафию удалось сокрушить. Однако с тех пор о.Андрей, помимо главного своего дела — служения Богу, по благословению священноначалия принял на себя обет: пока хватит сил спасать людей от наркотиков. С 2004 года он занимается реабилитацией и возвращением к жизни наркозависимых.

Передай, поляки любят русских

Мы сидим в небольшом уютном кабинете отца Андрея в здании воскресной школы. Вокруг — заботливо ухоженная территория храма Вознесения. И сам храм радостно сверкает позолоченными маковками. А ведь еще несколько лет назад на месте куполов уныло зияли проржавевшие каркасы.

Как говорят пациенты «Радуги», теперь этот уголок Кимр вполне можно было бы перенести в центр Москвы, и он там смотрелся бы достойно.

«Кимры начинались как раз с этого места, храм тут стоит уже полтысячи лет, — рассказывает о.Андрей. — Поэтому символично было начинать возрождение города с места его основания. На пустыре перед храмом появилась Вознесенская площадь. На ней проводятся всероссийский фестиваль «Мы — славяне», праздники, ярмарки».

Отец Андрей говорит неторопливо, взвешенно. Непонятно, как этот с виду никогда не спешащий человек успевает сделать так много.

«В этом году по благословению митрополита Саввы я уже в пятнадцатый раз ездил в польский город Гливице — перенимать опыт в центре помощи наркозависимым «Фамилия». В этом центре я сам в 2004 году проходил обучение. Я тогда впервые поверил, что с наркоманией можно бороться и по силам побеждать ее», — рассказывает настоятель храма Вознесения Господня.

За 15 лет руководитель центра «Фамилия» Анджей Май-Маевский стал другом русского православного священника. Кстати, Анджей — внук генерала армии Владимира Май-Маевского. Это один из тех польских по крови генералов, кто сражался за Россию во время Первой мировой войны и до самой смерти не отрекся от Николая Второго. Анджей гордится своим дедом. А в храме Вознесения в Кимрах особенно чтят царственных страстотерпцев.

Центр «Фамилия» выиграл грант Всемирной Федерации терапевтических сообществ, чтобы реализовывать свою программу помощи наркозависимым. Как раз на средства этого гранта специалисты из России, ныне работающие в «Радуге», и проходили обучение.

Как считает о.Андрей, надо разделять политику польских властей в отношении России и польский народ. Например, простые поляки в большинстве своем уважительно относятся к памяти советских воинов, отдавших жизнь в борьбе с гитлеризмом.

«В Гливице, городе, где начиналась Вторая мировая война, на воинском кладбище похоронено 2,5 тысячи советских солдат, погибших при освобождении Польши в 1945 году. Анджей Май-Маевский еще в начале 2000-х годов предложил установить на советском кладбище большой православный крест. Этот крест-памятник был выполнен по проекту выдающегося русского архитектора Вячеслава Клыкова. И вот уже 15 лет по благословению священноначалия я езжу в Польшу служить панихиды по погибшим советским воинам», — рассказал о.Андрей.

По его словам, специально к панихидам поляки с особенной тщательностью прибирают воинское кладбище. А во время католической родительской субботы в Польше жители Гливице идут на кладбище к своим родным и в этот же день ставят лампадки у могил советских солдат.

«Анджей позвонил мне как-то вечером и говорит: все кладбище светится, передай своим соотечественникам, что поляки на самом деле любят русских», — рассказал священник.

«Без уколов спасаем живых мертвецов»

На то, чтобы собрать коллектив и выучить его по новейшим программам, ушел не один год. Одного из врачей о.Андрей убедил переехать в Кимры из Подмосковья, другой приехал из Тюмени, двое — жители Кимр. С 2012 года православный центр помощи наркозависимым «Радуга» официально начал работу на регулярной основе.

За пять лет существования центра в него обратилось около 600 человек. Лишь каждый шестой — порядка ста человек — остались на какое-то время и попытались вылечиться от наркомании. И только половина из них — ровно пятьдесят человек — избавились от пагубной зависимости. И все равно это хороший результат, не хуже чем в передовых мировых клиниках.

«Мы довольны своей работой, хотя всегда хочется большего. Успехи наши возможны во многом благодаря подвижнической деятельности наших специалистов — терапевтов и психологов», — рассказывает собеседник ФАН.

И, конечно, главное, считает о.Андрей, это то, что здесь создан островок православной жизни, а подлинная христианская вера всегда мотивирует человека к жизни.

«Представьте себе: в центре города, на территории храма, — по сути, психиатрическое отделение: около трех десятков больных. Наркотическая зависимость — это почти всегда и психическое расстройство, которое можно сравнить с шизофренией. При этом лекарств мы практически не применяем. И как тут поступить? Решетки на окна, железные двери — единственный выход, наверно, да? Но у нас ничего такого нет», — рассказывает кимрский священнослужитель.

В больницах наркотическую зависимость до сих пор стараются лечить уколами.

«Вкололи лекарство, и человек успокоился на время. Не успокоился — значит привяжем к кровати. Но это борьба с симптомами, а не с самой болезнью. Нам же без таблеток и уколов удается превращать живых мертвецов, какими они приходят к нам, во вполне дееспособных людей», — делится о. Андрей.

Те, кто отказываются лечиться в православном центре, — как правило, люди, которые просто всерьез не собирались бороться за себя, считает он.

«У многих просто нет желания возвращать себе человеческое обличье, поскольку легче вернуться в ад. Многие наркоманы размышляют примерно так: сейчас и здоровым людям трудно найти свое место под солнцем, а кому нужен наркоман с психическими отклонениями? Это в подсознании у них», — рассказывает руководитель православного центра.

По его словам, главное — мотивировать больных на достижение сверхзадач. Даже просто на какое-то время перестать принимать наркотики сложно. Но куда сложнее добиться, чтобы человек понял, для чего ему трезвая жизнь без всевозможных стимуляторов. Иначе очень легко сорваться в рецидив.

«Научить человека жить без отравляющих веществ — не самоцель, а начало работы, — считает отец Андрей. — Главное — дать ему понять, для чего вести трезвую жизнь. И мы стараемся найти для каждого свою мотивацию. Я им так и говорю: родились вы трезвыми, в детстве не пили алкоголя, не принимали наркотиков. Это естественно, так и должно быть — чтобы человек не зависел ни от каких одурманивающих веществ. А вы попробуйте научиться жить так, чтобы стремиться получить не кайф, а радость. Помогли ближнему, сходили на литургию, да хоть сами себе что-то вкусное приготовили — вот она, радость! Надо только научиться чувствовать ее».

И, по словам отца Андрея, те, кто все-таки выбрал жизнь, стараются выкарабкаться изо всех сил.

Попробовать жить с Богом

Конечно, меня интересует, как наркозависимые уживаются с православной общиной, приходят ли они к православию.

«Зачастую к нам приезжают лечиться не просто атеисты, а резко отрицательно настроенные к христианству молодые люди, — говорит о.Андрей. — И это объяснимо, поскольку многие светские СМИ, интернет-порталы отталкивают от православия молодых. Мы берем всех. И постепенно к вере приходят все, кто оканчивает годовую программу реабилитации. Хотя такой задачи мы специально не ставим».

На православные службы никого ходить не заставляют. Один из принципов программы реабилитации — практически постоянная занятость с 7 утра до 23 часов. Поэтому человек, отказавшийся от службы, просто занимается какой-то хозяйственной деятельностью.

«Мы часто говорим ребятам: «Вы без Бога жили, и какой результат? Давайте попробуйте с Богом, может быть лучше станет, вдруг понравится». Понемногу они начинают ходить в храм», — рассказывает настоятель храма Вознесения Господня.

По его словам, поначалу некоторых наркозависимых буквально выворачивает на службе.

«Время проходит, смотришь — стоят в первых рядах, глаза горят, — рассказывает о. Андрей. — Причащаются они редко, зато готовятся серьезно, сознательно. Главное — не принуждать. Если насильно заставлять исповедоваться и причащаться — результат будет противоположный. Человек должен быть готов принять в свою душу Христа».

У Христа за пазухой

В небольшой столовой центра за двумя столами тесно сидят молодые люди. Двое дежурных разносят простую добротную еду. Во время трапезы один из пациентов вслух читает Библию.

Мне тоже наливают тарелку супа. Поглядываю на сидящих за столом. На первый взгляд, самые обычные лица. Может быть, только сосредоточенные, как бы обращенные внутрь взгляды некоторых из них выдают непростой жизненный путь.

Анастасия Русанова — одна из тех, кто прошел полный годовой курс реабилитации. Сейчас она приехала, как сама говорит, потрудиться во славу Божию, помочь храму провести реставрационные работы. А до этого месяц после лечения в «Радуге» прожила в Москве.

К наркотикам Анастасию приобщил ее молодой человек. Она прошла традиционный для многих наркоманов путь от «легких» до все более тяжелых «стимуляторов кайфа».

«Последние 8 месяцев, перед тем как попала в центр, жизнь превратилась в ад, — вспоминает собеседница ФАН. — Употребляла все подряд».

От наркотиков умер молодой человек Анастасии и одна из подруг. В какой-то момент она поняла, что дальше — пропасть. Первое время в «Радуге» Анастасия опасалась, что ее начнут ломать через колено, к чему-то принуждать.

«Кроме прочего была очень сильная тяга к наркотикам, как будто выворачивающий наизнанку голод. Снились тоскливые сны. Из головы невозможно было убрать это желание ни днем, ни ночью», — вспоминает Анастасия.

И как раз молитва, чтение Псалтири очень помогало ей и другим больным.

«Бывало, что мы выходили поздно вечером с ребятами и читали молитвы при свете фонаря перед воротами закрытого храма Вознесения. Помню, идет снег, а мы читаем молитвы, и нам хорошо, мы уже не думаем ни о каких наркотиках», — поделилась собеседница ФАН.

По ее словам, те из пациентов, кто видят смысл жить и чего-то добиваться в этой жизни, остаются до конца, проходят программу и избавляются от зависимости. Даже самым слабым людям, как только они выбирают жизнь и свет, Господь начинает помогать.

«В какой-то момент начинаешь понимать, что жить в таком доме за церковной оградой — это чудо. Просыпаешься и видишь храм. И счастлива. Ощущение, что в буквальном смысле — у Христа за пазухой», — делится Анастасия.

При этом все время в центре наполнено работой — как физической, так и работой над собой. В семь утра — подъем. Молитва (для православных). Сразу после завтрака каждый выполняет какую-то порученную работу — готовка, уборка. График работ составляется самими пациентами центра.

«Потом у нас утреннее собрание. Это одно из самых важных мероприятий нашего терапевтического сообщества. Я, например, на нем научилась принимать обратные связи, слышать, что тебе говорят. Не гневиться — вне зависимости, мягко или жестко с тобой разговаривают. В жизни так гладко не всегда получается, но определенные навыки закреплены. Нас учат отстаивать свою трезвость (жизнь без наркотиков) в будущих диалогах с наркоманами, поскольку сразу и совсем порвать с прежним кругом общения редко кому удается», — рассказывает Анастасия.

В течение всего дня физические работы перемежаются с терапевтическими занятиями. Программа реабилитации рассчитана на год.

9—10 месяцев наркозависимые живут в доме за церковной оградой. Потом тех, кто выдержал основную часть программы, переселяют на съемную квартиру в городе. На последнем этапе они приходят в центр почти как на работу, помогают терапевтам «вытягивать» новоприбывших товарищей по несчастью.

«Даже когда съезжаешь на квартиру из церковного дома, сразу чувствуешь резкую разницу, — говорит собеседница ФАН.— В большом мире чувствуешь себя не так уверенно, поскольку понимаешь, что все время придется держать оборону от множества соблазнов».

По мнению Анастасии, сегодня проблема наркотизации молодежи стоит крайне серьезно.

«Интернет пестрит наркопропагандой. Через музыку, видео, статьи, посты постоянно навязывается мысль — бери от жизни побольше и ничего не давай взамен. Трудиться, самосовершенствоваться не надо. Лучше получать удовольствия. И на многих, кого я знаю, такая пропаганда действует очень сильно», — рассказывает выпускница «Радуги».

После того как Анастасия вернулась в Москву из Кимр, ее поразило, как часто можно встретить даже на улице молодых людей с признаками наркотического отравления.

«У меня серьезная дилемма, — рассказывает Анастасия. — Бывает, что в Интернете натыкаюсь на шутку про «закладки», например. Шутка смешная, и мне смешно. И тут же стыдно. Потому что я знаю, какая огромная беда стоит за этим смехом. Я уже ленту свою новостную отредактировала, и все равно периодически выскакивают «приветы» из прошлой жизни».

Однако теперь Анастасия чувствует себя не одинокой, поскольку в своей борьбе за трезвую жизнь без наркотиков она постоянно обретает новых друзей в православной среде. Она мечтает поступить в архитектурный институт на отделение храмовой архитектуры, чтобы и в своей будущей работе быть ближе к Богу.

«В «Радуге» нас готовят отстаивать свою трезвость и других склонять к мысли о том, что жизнь без наркотиков — это правильно. Мне уже приходилось спорить с наркозависимыми людьми, и я понимала, что часто им нечего противопоставить моей правде», — рассказала Анастасия.

Спасибо президенту

«Мы отслеживаем судьбу своих выпускников, — говорит о.Андрей. — В основном с ними все хорошо. Хотя у некоторых случаются и рецидивы. Это неизбежно в любой стране и при любом лечении, какая бы совершенная программа ни была. Но в целом мы считаем, что у нашей работы до сих пор был хороший результат».

По словам священника, в материальном плане центру сильно помогает президентский грант.

«Сейчас модно ругать власть, а благодарить часто забывают, — говорит о.Андрей. — Вот я бы хотел сказать спасибо президенту Владимиру Путину за то, что существуют такие гранты, которые мы можем использовать на благое дело».

По его словам, хотелось бы, чтобы борьба с наркоманией носила в России более системный и профессиональный характер.

«У нас в стране очень много вредной самодеятельности в этом деле. Много так называемых платных тюрем, где людей за большие деньги держат насильно. Толку от этого никакого. Они вскоре после того как выйдут оттуда, снова подсядут на наркотики», — уверен собеседник ФАН.

Как это бывает, на чужой беде просто пытаются делать деньги. При этом самый большой вред от таких «коммерсантов» состоит в том, что человек, попадающий к ним, теряет всякую веру в то, что может излечиться, считает о.Андрей.

«Сейчас наркотики продают, как правило, не в руки, а на так называемых «закладках», и бороться с наркоторговцами стало на порядок труднее. Но и общество стало ответственнее, никто не хочет возвращаться в беспредел 1990-х и начала 2000-х. Поэтому и к нашему центру в городе отношение доверительное», — рассказывает настоятель храма Вознесения Господня.

В «Радуге» стараются доверие оправдать. За шесть лет здесь не было ни одного случая заноса наркотиков в центр. Проверки со стороны наркоконтроля, в том числе внезапные, показали, что все чисто: в крови у ребят следов наркотиков не нашли.

«Мы верим, что наши выпускники найдут себя в дальнейшей жизни, — говорит отец Андрей. — Возможно даже кто-то из них сможет создать свой центр, подобный нашему, где будут профессионально помогать наркозависимым. Дай Бог».

Глядя на голубую ширь Волги, на берегу которой стоит храм Вознесения в Кимрах, хочется верить, что Господь услышит молитвы отца Андрея Лазарева. Что не только Кимры, но и тысячи других городов в России возродятся и заживут полнокровной жизнью благодаря своим здоровым, в первую очередь — духовно здоровым, жителям.