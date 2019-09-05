Путин призвал молодежь тратить энергию на созидание

Владивосток, 5 сентября. Молодежь должна тратить энергию на такие процессы, которые ведут к созиданию, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2019).

Журналист, обращаясь к главе государства, заявил, что в России разная молодежь: «Есть разная молодежь, есть молодежь в «Сириусе», есть которая в АСИ, есть та, которая по субботам выходила на улицы в последнее время». Он поинтересовался у Путина: «Вот эта молодежь, это ваша молодежь?».

Российский лидер, отвечая на вопрос, вспомнил слова японского премьер-министра Синдзо Абэ. Японский политик заявил, что в стране «начали быстрее ходить», сообщил Путин. При этом, по словам главы российского государства, «скажем, у нас, в Чечне или Дагестане, ходят в прежнем темпе, а рождаемость в три раза больше, чем в Японии. Вопрос в том, на что тратить энергию».

«Я исхожу из того, что все мы, а прежде всего молодые люди, должны тратить энергию на такие процессы, которые ведут к созиданию», — подчеркнул президент России.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября.

Президент России прибыл во Владивосток 3 сентября. Глава государства уже провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, с японским премьером Синдзо Абэ и с премьером Малайзии Махатхиром Мохамадом.