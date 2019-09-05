Владивосток, 5 сентября. Россия была права насчет испытания Соединенными Штатами ударных ракетных комплексов в нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом он рассказал, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Путин заявил, что Россия была права насчет нарушающих ДРСМД ракетных испытаний США. Как уточнил российский лидер, Москва вынуждена адекватно на это реагировать. По словам Путина, Москва неоднократно акцентировала внимание на том, что пусковые установки МК-41 могут использоваться для пуска ударных ракетных систем, ударных ракет. При этом Вашингтон отрицал эти возможности.

«Теперь они взяли, испытали эту систему как раз с установки МК-41. То есть, это часть ударных ракетных комплексов», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что российские специалисты оказались правы, «как впрочем и во многих других случаях», а США хотели ввести всех в заблуждение.

«Мы не заблуждаемся на это счет, но будем вынуждены как-то адекватно на это реагировать», — сказал Путин.

Ранее президент России Владимир Путин поручил министерству обороны, министерству иностранных дел России оценить уровень угрозы, которую США создают для России испытанием новых ракет.

Пентагон в минувший понедельник опубликовал видеозапись, на кадрах которой показал запуск ракеты с острова Сан-Николас в Калифорнии. Согласно заявлению американского военного ведомства, она поразила цель во время полета дальностью более 500 километров.

По словам главы государства, испытание Вашингтоном новой ракеты говорит об истинных целях США. По мнению Путина, избавившись от установленных ограничений, Соединенные Штаты хотят развязать себе руки для развертывания в различных регионах мира ранее запрещенных ракет. Путин напомнил, что высокопоставленные источники в американском руководстве говорят о том, что размещение новых систем может начаться с Азиатско-Тихоокеанского региона.