Путин одобрил идею об ипотеке под 2% для молодых семей. События дня. ФАН-ТВ

ВЭФ-2019

Во Владивостоке продолжает свою работу Восточный экономический форум. Это площадка, где обсуждаются ключевые вопросы развития Дальневосточного региона. В город прибыли почетные гости — президент Монголии, премьер-министр Малайзии, его коллега из Японии, Индии, заместитель премьера Госсовета КНР. С каждым встретился и обсудил двусторонние отношения президент России Владимир Путин. На повестке вопросы сотрудничества в торгово-экономической, военно-технической и гуманитарной сферах. Также глава государства принял участие в пленарном заседании форума. Он отметил, что регион с каждым годом хорошеет. И его развитие — важная задача. Так на Дальнем Востоке до 2024 года реконструируют 40 аэропортов, создадут медицинский кластер, появится программа, по которой приезжие врачи и учителя будут получать двойные выплаты.

«Нам необходимо повысить объемы строительства современного жилья, причем оно должно быть максимально доступным. В этой связи мы вчера с коллегами — руководителями регионов — обсуждали этот вопрос; согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых», — заявил российский лидер.

Подробнее о важных промежуточных итогах форума мы расскажем в нашем вечернем дайджесте. Не пропустите.