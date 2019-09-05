Путин одобрил идею об ипотеке под 2% для молодых семей. События дня. ФАН-ТВ

ВЭФ-2019
Во Владивостоке продолжает свою работу Восточный экономический форум. Это площадка, где обсуждаются ключевые вопросы развития Дальневосточного региона. В город прибыли почетные гости — президент Монголии, премьер-министр Малайзии, его коллега из Японии, Индии, заместитель премьера Госсовета КНР. С каждым встретился и обсудил двусторонние отношения президент России Владимир Путин. На повестке вопросы сотрудничества в торгово-экономической, военно-технической и гуманитарной сферах. Также глава государства принял участие в пленарном заседании форума. Он отметил, что регион с каждым годом хорошеет. И его развитие — важная задача. Так на Дальнем Востоке до 2024 года реконструируют 40 аэропортов, создадут медицинский кластер, появится программа, по которой приезжие врачи и учителя будут получать двойные выплаты.
«Нам необходимо повысить объемы строительства современного жилья, причем оно должно быть максимально доступным. В этой связи мы вчера с коллегами — руководителями регионов — обсуждали этот вопрос; согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых», — заявил российский лидер.
Подробнее о важных промежуточных итогах форума мы расскажем в нашем вечернем дайджесте. Не пропустите.
Новые станции метро Петербурга
Власти Петербурга перенесли сроки открытия новых станций метро. «Шушары», «Дунайская», «Проспект Славы» готовы на 100%, но пока что они работают в тестовом режиме. Как пояснил врио губернатора Петербурга Александр Беглов, главный упор нужно сделать на безопасность пассажиров, а не гнаться за сроками. Дата открытия Фрунзенского радиуса пока не оглашается. Это может произойти в ближайшее время.
Границы Грузии и Южной Осетии
Южная Осетия начала строительство поста на границе с Грузией. Об этом сообщают в комитете госбезопасности республики. Как отмечают в ведомстве, пост в районе Цнелиса «препятствует попыткам грузинской стороны установить контроль над частью территории Южной Осетии». Последний конфликт двух сторон произошел на прошлой неделе. Тогда Цхинвал потребовал от Тбилиси прекратить строительство блокпоста в районе Цнелиса и убрать полицейских со своей территории. Но грузины отказались это делать. В министерстве иностранных дел России заявили, что Тбилиси нагнетает напряженность на границе. Особенно это заметно в последнее время. Москва призвала стороны начать конструктивный диалог.
Взрыв в Кабуле
Взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле. Погибли восемь человек, пострадали 30. Такие данные приводят местные СМИ. Мощный хлопок произошел утром вблизи здания управления национальной безопасности республики. Сейчас правоохранители выясняют все подробности случившегося. За последнюю неделю это уже второй взрыв. 2 сентября террористы подорвали заминированный трактор. Погибли 16 человек, около 120 получили ранения. Ответственность за теракт взяла запрещенная в России террористическая группировка «Талибан».