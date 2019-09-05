Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Росгвардейцы помогли МЧС спасти ребенка в Ижевске

45
0 Оставить комментарий

Росгвардейцы помогли МЧС спасти ребенка в Ижевске

Ижевск, 5 сентября. Жительница Ижевска сообщила сотрудникам Росгвардии о стоящем в проеме окна малолетнем ребенке, который звал на помощь. Об этом говорится на сайте ведомства.

Инцидент произошел днем 4 сентября на улице 10 лет октября. Мальчик находился у открытого окна на пятом этаже жилого дома. Росгвардейцы передали информацию в экстренные службы и попытались попасть в квартиру, но дверь была заперта.

Они установили контакт с ребенком и удерживали его от неосторожных действий до приезда спасателей. Сотрудники МЧС по пожарной лестнице проникли в квартиру и вызволили мальчика.

Несовеошеннолетнего передали в руки полиции, ведется проверка по факту происшествия. Ранее сообщалось, что в начале августа сотрудники Росгвардии спасли семью из горящей квартиры в Москве.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров