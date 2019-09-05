Путин предостерег новые власти Украины от преследования оппозиции

Владивосток, 5 сентября. Президент РФ Владимир Путин предостерег новые украинские власти от «закручивания гаек» в отношении оппозиции. Об этом он заявил, выступая на пленарной сессии ВЭФ-2019.

На полях форума зашла речь о заявлении президента Украины Владимира Зеленского о том, что партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» получает иностранное финансирование. Российский лидер подчеркнул, что не слышал об этом.

«Но если оно было, то это значит, что действующие на сегодня власти в Киеве рискуют наступить на те же самые грабли, на которые наступало и прежнее украинское руководство в лице прежнего президента господина [Петра] Порошенко», — добавил глава РФ.

По мнению Путина, ничего хорошего не выйдет, если новые власти начнут преследовать оппозицию. Он напомнил, что речь идет о парламентской оппозиции, которая пользуется доверием значительного количества избирателей.

Напомним, ранее шестой президент Украины анонсировал «громкую историю» с финансированием партии «Оппозиционной платформы — За жизнь», лидером политического совета которой является Виктор Медведчук. По словам Зеленского, у его штаба есть «большие вопросы, относительно того, чья это партия и кто ее спонсирует».

Пятый ВЭФ проходит в столице Приморского края 4-6 сентября. Председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай», декан Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Андрей Быстрицкий в интервью Федеральному агентству новостей отметил, что принятые на ВЭФ решения влияют на экономику не только стран большого Дальнего Востока, но и на всю мировую экономику.