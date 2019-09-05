В Госдуме одобрили отказ Беглова открывать новые станции метро до окончания всех работ

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов провел инспекцию трех новых станций Фрунзенского радиуса метро и принял решение отложить их открытие, пока не будут устранены имеющиеся недоделки. Депутат Госдумы Сергей Боярский отметил, что Петербургу многие годы не хватало такого умного и безопасного подхода к введению в эксплуатацию объектов городской инфраструктуры.

В ходе утренней проверки трех новых станций петербургской подземки, которые должны были открыться сегодня, временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов заметил, что станции готовы и работают в тестовом режиме, но не все вопросы безопасности пассажиров решены. Речь идет об автоматизированных системах управления движением и сигнализационном оборудовании, которые до конца не настроены и не откалиброваны, что может сказаться на безопасности пассажиропотока.

«Все сделано для того, чтобы в штатной ситуации метро работало безопасно. Однако во внештатной ситуации могут быть проблемы. Я принял решение продолжать тестовый режим метро, довести все необходимые системы. Безопасность жителей важнее. Будем работать без пассажиров», — сказал Беглов во время сегодняшней инспекции.

В ходе предыдущих визитов на строящиеся станции Фрунзенского радиуса врио губернатора акцентировал внимание на том, что они будут введены в эксплуатацию лишь тогда, когда все системы будут работать надежно и в постоянном режиме, потому что «метро для людей, а не для отчета».

По словам Беглова, который имеет богатый опыт в строительной отрасли, он «никогда в жизни не принимал объекты с недоделками».

«Пора прекращать работать по временным схемам, работаем всерьез и надолго», — сказал сегодня градоначальник.

«Решение Беглова отложить открытие долгожданных станций метро, чтобы окончательно настроить все технические системы, говорит о его серьезном и ответственном отношении к исполнению профессиональных обязанностей. Он принимает смелое решение, которое не отвечает сиюминутным политическим интересам. Беглов не пытается во что бы то ни стало порадовать людей, потому что понимает, что потом недоделки все равно вылезут на поверхность и их придется устранять. Он мыслит взвешенно и стратегически, заботится в первую очередь о безопасности горожан, о том, чтобы все объекты были сданы в законченном виде. Конечно, я оцениваю принятое им решение положительно. Это проявление заботы и уважения ко всем петербуржцам, независимо от их политических взглядов», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей депутат Госдумы Сергей Боярский.

Напомним, что на конец 2018 года ситуация с петербургским метро была очень сложная: сорванные сроки ввода новых станций, финансовые проблемы «Метростроя», задолжавшего зарплаты рабочим. Когда врио губернатора занялся вопросами Петербургского метрополитена, дело сдвинулось с мертвой точки и за короткий срок удалось переломить ситуацию.

Правительство Петербурга сумело найти недостающие деньги, метростроителям вернули задолженности по зарплате, график работ стал соблюдаться, контроль качества и сроков их выполнения ужесточился.

Новая дата открытия станций метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», составляющих Фрунзенский радиус, пока не называется, но ясно, что это произойдет в ближайшее время.