Путин считает возможным создание организации для решения проблем в Ормузском проливе

Владивосток, 5 сентября. Президент России Владимир Путин не исключил создания специальной организации для решения проблем в Ормузском проливе. Об этом российский лидер рассказал на полях Восточного экономического форума.

Путин отметил, что создание такой организации не станет проблемой для России, главное, чтобы этот шаг стал по-настоящему эффективным. Россия заинтересована в том, чтобы ситуация в этом регионе стабилизировалась, и действия всех участников процесса действительно вели к разрешению проблем.

«С учетом развития наших Вооруженных сил и Военно-морского флота, с военно-технической точки зрения это (военно-морское присутствие в этой зоне — прим. ред.) не проблема для нас. Вопрос в том, чтобы все эти действия были эффективными и вели к урегулированию, к повышению уровня безопасности в регионе и в Ормузском проливе, в частности», — сказал глава России.

Президент напомнил, что Россия еще несколько лет назад выступала с инициативой создания международного механизма с участием практически всех заинтересованных стран региона и тех, кто заинтересован в нормальном функционировании этих маршрутов (маршрутов через Ормузский пролив).

Путин пояснил, что речь идет о привлечении, в частности, России, азиатских стран и США. По мнению президента, в перспективе можно было бы создать даже специализированную международную организацию.

В настоящее время этот вопрос обсуждается, рассказал российский лидер.