Две трети восьмиклассников в США не умеют нормально читать

64% жителей США, согласно докладу The Nation’s Report Card, не владеют в совершенстве навыками чтения: они либо совсем не умеют читать, либо с трудом складывают буквы в слова. Писатели в Америке констатируют крах системы образования: из-за поголовной неграмотности их произведения в родном государстве скоро окажутся никому не нужны.

Нищие учителя пытаются хотя бы на своих уроках восполнить недостаток базовых знаний. Но из-за отсутствия необходимого финансирования американских школ даже на учебные пособия, тетради и парты приходится собирать деньги всем миром: в США для этого действует специальная школьная краудфандинговая платформа. Для огромной части населения учеба в школе и вовсе недоступна. Уровень грамотности среди темнокожего населения Америки составляет жалкие 18%. А неравнодушные сенаторы разрабатывают законопроекты, чтобы профессиональное образование для будущих сотрудников частично оплачивали работодатели.

Но отдельные усилия политиков и педагогов не могут решить системную проблему: Вашингтон не заинтересован в воспитании грамотного и мыслящего поколения. Вся система американского образования: от принципов финансирования до содержания учебных материалов — в целом не выполняет свою функцию.

Тем временем представители эмигрировавшей из СССР русскоязычной диаспоры после учебной недели в американских школах вынуждены водить своих детей на уроки по воскресеньям — на специальное обучение по русской программе.

«У большинства детей дома нет книг»

Американский журналист и писатель Раймонд Арройо на сайте Fox News поделился впечатлениями от очередной презентации своей новой книги «Уилл Уайлдер» на встрече с учащимися средних классов. Дети увлеченно рассматривали и даже обнимали подаренные им издания. Возможно, это могло бы стать лучшей благодарностью для их автора за его работу. Но оказалось, что многие школьники так редко видят книги, что просто рады необычному подарку.

«У большинства из этих детей дома нет книг, — объяснила Раймонду директор школы. — Возможно, это их первая книга, и они счастливы ее получить».

Уже позже писатель обнаружил, что шокирующее открытие — это норма для огромного числа школ в Штатах. Понятие «домашняя библиотека» большинству американских детей не знакомо. А результаты национального исследования по оценке образовательного прогресса (NAEP) огорчили литератора еще больше.

«По всем параметрам мы имеем кризис грамотности в Америке, и он усугубляется, — сетует Арройо. — В то время как люди обсуждают, что президент объявил ситуацию на границе (граница США и Мексики, где в 2019 году обострилась проблема незаконной миграции. — Прим. ФАН) национальным бедствием, все игнорируют национальное бедствие в каждом городе и школьном округе в Америке».

По данным доклада, на который ссылается автор, 64% восьмиклассников не умеют читать должным образом. Среди испаноязычного населения США этот показатель безграмотности среди школьников достигает 77%, а среди темнокожих американцев — 82%. Более 30 миллионов жителей США, включая взрослое население, пишут, читают и производят арифметические операции на уровне третьеклассников или ниже.

Особое внимание Раймонд Арройо уделил показателям безграмотности среди заключенных: необразованные граждане чаще всего попадают на скамью подсудимых и в места лишения свободы, составляя более 60% от всего числа отбывающих наказание. При этом только в Калифорнии, по собственным оценкам штата, содержание одного заключенного обходится налогоплательщикам в сумму свыше 81 000 долларов в год.

«Если гражданин не умеет читать, как он может участвовать в нашей системе управления или глубоко задумываться о проблемах, с которыми мы сталкиваемся как общество? Их неспособность читать вычеркнула их из значительной части нашей национальной истории», — резюмирует автор.

Американский журнал общественного здравоохранения приводит еще более удручающие последствия тотальной необразованности нации: американцы не только не могут читать книги, но и получать жизненно важную информацию. Данные издания приводит сайт Университета Конкордия в Портленде. Согласно статистике, почти половина американцев не умеет читать достаточно хорошо для того, чтобы понимать информацию из медицинских документов, включая назначения врача.

Население США в возрасте 15—65 лет, по итогам программы международной оценки компетенций взрослых (PIAAC), во всех категориях продемонстрировали результаты ниже средних международных показателей.

«Рейтинг почти на самом дне в количественном отношении», — с досадой констатируют авторы публикации.

Школы с крысами и пожертвования на покупку парт

Крах системы образования в США специалисты пытаются объяснить различными причинами: от исторической традиции «оберегать» от знаний представителей низших сословий до неконтролируемого потока мигрантов. Свою роль играют также ущербные образовательные стандарты и недопустимо низкий уровень финансирования этой отрасли.

«В течение моего первого года работы педагогом я потратил около 500 долларов на бумагу и чернила для домашнего принтера. В моей школе учителям не разрешалось делать свои собственные копии», — делится опытом преподавания английского языка Жэзмин Дениз.

Учитель поясняет, что в школе, где в основном учатся представители малоимущих групп населения, нет достаточного количества учебных пособий и рабочих тетрадей. При этом изучать язык невозможно, не имея способа делать пометки прямо в распечатанных заданиях.

«После очередной большой ссоры со школьным секретарем я сдался и начал печатать копии для моих 90 студентов дома», — рассказывает Дениз.

Педагог при этом отмечает, что его история не уникальна: из-за неравномерного распределения финансирования в первую очередь страдают школы в наиболее бедных районах Америки.

«Нередко можно услышать истории о классах, где учеников больше, чем парт, о дырявых потолках и зараженных грызунами школьных зданиях», — сообщается в публикации.

В прошлом году Комиссия США по гражданским правам опубликовала доклад о равенстве в финансировании государственного образования в эпоху растущей концентрации нищеты. Согласно докладу, для школьных округов с преобладанием белого населения характерны более высокие налоговые поступления и более внушительное финансирование образовательной сферы. В районах же, где в основном проживают афроамериканцы, государственное обеспечение школ стремится к нулю.

«Малообеспеченные ученики и учащиеся с низким уровнем дохода не имеют равного с остальными доступа к учителям, учебным материалам, технологиям и технической поддержке, критическим объектам и физическому обслуживанию», — приводит издание слова председателя комиссии Кэтрин Лэмон.

Правозащитники пытаются добиться от Конгресса США законодательных инициатив, которые позволили бы равномерно распределять финансы, увеличить бюджетные расходы на образование и разработать систему мониторинга данных о расходах школ. Впрочем, авторы публикации тут же отмечают: эти словесные рассуждения вряд ли помогут учителям, которым уже сегодня нужно открывать двери класса для своих учеников.

Решать проблему в ожидании системных преобразований предлагается с помощью пожертвований в пользу школ. Например, зарегистрированные на краудфандинговой платформе DonorsChoose.org педагоги собирают деньги на канцелярские принадлежности для уроков математики, учебные пособия и даже специальную мебель для детей-инвалидов.

«Помогите мне дать моим ученикам с особыми потребностями и трудностями сенсорного восприятия пространство, в котором они смогут чувствовать себя комфортно и безопасно», — обращается к жертвователям учитель 3—5 классов одной из школ Бруклина Анне Салливан.

О бедственном положении образовательных учреждений США на страницах краудфандинговых площадок, отраслевых сайтов и СМИ сообщают не только писатели и педагоги. Даже сенаторы, от которых ждут перемен, признаются, что сами ожидают их. Но похоже, эта перекличка вряд ли когда-нибудь перейдет на новый уровень.

Представители сената США Джон Тюн и Марк Уорнер опубликовали сообщение о законопроекте, который позволил бы работодателям компенсировать стоимость профессионального образования для своих потенциальных сотрудников. По информации авторов, сегодня более 44 миллионов американских студентов накопили совокупный долг по непогашенным кредитам за обучение в более чем 1,5 трлн долларов США!

«Мы знаем, что этот законопроект — не серебряная пуля. Необходимо сделать больше, чтобы снизить стоимость высшего образования и расширить возможности для тех американцев, которые предпочитают не ходить в колледж», — признаются сами политики.

Впрочем, сенаторы тут же дают понять: пока это только законопроект, да и тот может не пройти. О том, готовы ли вообще американские компании погашать платежки с круглыми суммами по статьям, которыми должно заниматься государство, в публикации не сообщается.

«Нет никаких вечных ценностей»

Буквально за день до рассказа Жэзмин Дениз The Federalist опубликовал откровения представительницы еврейской диаспоры Кати Сэдгвик, эмигрировавшей в США еще из СССР. Бывшая гражданка Советского Союза признается, что подвела своих детей, переехав в Америку. Женщину не устраивала идеологизация всех сфер советской жизни в тот период, но открытия, которые ожидали ее по другую сторону океана, оказались удручающими.

«Что читают американские дети? Бодрый агитпроп, который, даже если грамотно написан, просто соответствует текущим политкорректным тезисам. Они по определению эфемерны и одноразовы. Посыл, которое мы посылаем детям, состоит в том, что нет никаких вечных ценностей», — сокрушается автор.

По словам Сэдгвик, даже при наличии большого количества пропаганды советские ученики получали в школе базовые знания.

«Через произведения Пушкина, Толстого и Тургенева наши учителя литературы утверждали среди нас «разумное, доброе, вечное»… Дома мы читали классику мировой литературы, в том числе и американской», — пишет Сэдгвик.

Женщина делится возмущенными репликами своих товарищей по несчастью, получивших советское образование инженеров: их дети в американских школах с трудом выполняют элементарные арифметические операции.

«Единственная причина, по которой мой ребенок хорошо учится, — это то, что он посещает русскую программу по воскресеньям», — приводит Сэдгвик слова одной из мам.

Будучи гражданином «просвещенного демократического государства», сбежавшая из СССР женщина уже не скрывает досады.

«В моей культуре воспитание всесторонне развитой личности является одним из самых высоких достижений», — пишет она.

Между тем, в системе американского образования — совсем другие приоритеты. Система образования в США максимально ориентирована на практическое применение и крайне нетребовательна с точки зрения проверки усвоенных учениками знаний. Кроме того, строчки в школьных расписаниях в обязательном порядке занимают «часы толерантности», преподаваемые представителями сексуальных меньшинств, поэтому времени на изучение базовых наук остается меньше.

В попытке найти объяснение парадоксам американской образовательной системы некоторые авторы углубляются в историю. В блоге на сайте Университета Конкордия сообщается о запрете на обучение рабов чтению и письму после их восстания в 1831 году во всех рабовладельческих штатах, кроме Мэриленда, Кентукки и Теннесси. Наказание за попытку научить грамоте темнокожего американца предполагалось и в Алабамском Кодексе о рабах 1833 года.

Данные статистики о показателях грамотности в современных США и доля безграмотного населения среди афроамериканцев дают основания предположить, что с тех пор на самом деле мало что изменилось. Сегодня в Америке не составит никакого труда назвать рабское положение 30 миллионов человек в США «демократией», а отсутствие возможности получить базовые знания о мире — «равенством прав и свобод». Ведь те, кто стал заложником такой ситуации, едва ли знают значения всех этих слов.