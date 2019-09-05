Путин призвал действовать в рамках закона на политических акциях

Владивосток, 5 сентября. Президент РФ Владимир Путин заявил, что к участникам митингов нужно относиться одинаково. При этом участники политических акций должны действовать в рамках закона, подчеркнул глава государства.

«Молодежь имеет право на протестные акции, иногда это приводит к позитиву, поскольку встряхивает власть, но действовать нужно в рамках закона», — заявил Путин, выступая на пленарном заседании на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Напомним, политические митинги прошли в Москве в июле и августе текущего года, в том числе несогласованные сходки. Поводом для проведения акций стал отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму представителей так называемой «оппозиции» из-за фальсификаций в подписных листах. Например, у юриста ФБК Любови Соболь обнаружили более 14% поддельных подписей, в том числе в ее подписных листах значились «мертвые души». Еще в ходе предвыборной кампании в Москве раскрыли целый штаб по рисовке поддельных подписей за кандидатов от оппозиции.

Отметим, что власти Москвы пошли на уступки «оппозиции» и согласовали проведение законного митинга 10 августа. Однако организаторов акции не устроил мирный порядок мероприятия, они стали призывать сторонников устраивать массовые беспорядки. Сотрудники правоохранительных органов пресекли нарушение закона и задержали провокаторов.