Путин обозначил ключевые направления развития Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин выступил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Российский лидер обозначил ключевые направления, на которые Москва будет делать упор в ближайшие несколько лет для того, чтобы Дальний Восток успешно развивался. Федеральное агентство новостей приводит главные тезисы главы государства.

Об успешности форума: В этом году мы принимаем свыше 8000 участников из 65 стран. По сравнению с первым форумом, его представительство увеличилось более чем вдвое.

О заинтересованности других стран в развитии ДВ: Мы видим растущий интерес к Дальнему Востоку. К тем возможностям, которые предлагает этот, без всякого сомнения, колоссальный регион.

О том, чем славен Дальний Восток: Сила этого региона — это талантливые, энергичные, трудолюбивые люди, образованная и целеустремленная молодежь.

О тех результатах, которых уже удалось добиться: Мы гордимся тем, что Дальний Восток стал одним из символов открытости всей страны.

О стратегии развития региона: Еще один ключевой принцип наших планов по развитию Дальнего Востока — это их долгосрочность и последовательность.

Об успешных мероприятиях, проведенных в регионе: За прошедшие полтора десятилетия нам уже удалось добиться выхода Дальнего востока на траекторию опережающего роста. Это не пустые слова. Хорошим стартом для такой работы стало проведение саммита АТЭС в 2012 году.

О поддержке бизнеса: В регионе образовано 20 территорий опережающего социально-экономического развития с особыми условиями для организации производств, налоговыми льготами, мерами господдержки.

Об успехах, которых удалось достичь предпринимателям: 369 резидентов заключили соглашения почти на 2,5 триллиона рублей и обязались открыть 60 тысяч рабочих мест.

Об инвестициях: Резиденты вложили 344 миллиарда рублей инвестиций.

О льготах, которые позволили бизнесменам активно развиваться: Преимуществами свободного корта воспользовались 1404 резидента, они заключили соглашения почти на 700 миллиардов рублей.

Об успешности резидентов ТОС: Уже создано свыше 10 тысяч рабочих мест.

Об инвестиционной деятельности в регионе в целом: Благодаря мерам поддержки инвесторами вложено 612 миллиардов рублей.

О новых местах работы: Введено в стой 242 новых производства.

О появлении новых рабочих мест: За последние пять лет рост количества рабочих мест составил 23%. Это без малого в три раза выше, чем в среднем по стране.

О важности человеческого капитала: Без людей, без их энергии, их таланта, без их заинтересованности в достижении результата никакие цели достигнуты быть не могут.

О том, что капиталистические успехи необходимо конвертировать в благосостояние жителей: Смысл экономического развития региона в том, чтобы конвертировать его в социальный рывок.

О социалке: Нужно достичь перемен в здравоохранении, образовании, благоустройстве городов и поселков, ощутимые для миллионов людей <…> Причем эти изменения люди должны почувствовать в ближайшее время.

О демографии: По сравнению с 2005 годом миграционный отток снизился вдвое. Нужно окончательно переломить ситуацию. Дальний Восток должен не терять людей, а обретать их с их энергией, силой и инициативой.

О повышении привлекательности ДВ: Регион должен быть привлекателен для молодежи, за которой, как всем известно, будущее.

О покупке недвижимости рядовыми гражданами: Жилье должно быть максимально доступным. Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых.

О перспективах санавиации и ее важности для страны: Развитие санитарной авиации особенно важно для необозримых пространств Дальнего Востока. Эта система работает уже по всей стране, но здесь, на Дальнем Востоке, мы должны создать действительно эффективную систему медицинской помощи, которая соответствовала бы, а может, и опережала лучшие стандарты и практики.

О необходимости комплексного развития системы здравоохранения: В дальневосточном округе можно создать медицинский кластер с особым порядком регулирования, что позволило бы без избыточных формальностей открывать подразделения и филиалы иностранных клиник.