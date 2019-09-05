Путин пошутил о предельном возрасте пребывания в политике

Владивосток, 5 сентября. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал заявление премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада о поднятии предельной планки пребывания в политике, которая в этой стране составляет 95 лет.

Малайзийский политик, которому в июле исполнилось 94 года, выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2019). Мохамад рассказал, что в его стране предельный возраст пребывания в политике составляет 95 лет.

После этого высказывания модератор пленарной сессии ВЭФ Сергей Брилев обратился к Путину, вызвав оживление и смех в зале.

«Я пока не дотягиваю», — пошутил в ответ российский лидер.

Напомним, пятый Восточный экономический форум завершится в столице Приморского края​​​ 6 сентября. Президент РФ выразил уверенность в том, что мероприятие пройдет в плодотворном ключе, даст толчок новым, перспективным проектам и обоюдному сотрудничеству.

Ранее российский лидер на пресс-конференции с финским коллегой Саули Ниинисте в Хельсинки, которая прошла в конце августа, ответил на вопрос о его планах после 2024 года. Представители СМИ тогда поинтересовались у Путина, в какой позиции он видит себя через пять лет. Глава РФ ответил, что пока об этом рано говорить.

В четверг, выступая на пленарном заседании ВЭФ-2019, японский премьер-министр Синдзо Абэ сделал необычное заявление. Он объявил, что провел уже 27 двусторонних встреч с президентом России, и таким образом «съел вместе с ним пуд соли».