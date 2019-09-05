Новая попытка прорыва в Донбассе обернулась для ВСУ потерями

Донецк, 5 сентября. Диверсионная разведывательная группа ВСУ предприняла новую попытку прорваться через границу Донецкой Народной Республики, сообщили в управлении Народной милиции ДНР.

Попытку прорыва через линию разграничения украинские силовики предприняли в районе села Новая Марьевка.

«Группа украинских боевиков численностью до 10 человек совершила попытку проникнуть на территорию республики, — констатировали в военном ведомстве ДНР. — Благодаря бдительности наших подразделений данная попытка была пресечена».

В Народной милиции отметили, что во время отражения атаки украинской армии бойцы ДНР были вынуждены применить незапрещенное минскими соглашениями оружие. В результате столкновения ВСУ потеряли убитыми и раненными не менее пяти человек. Один военнослужащий ДНР погиб, еще один получил ранения.

Как уточнили в оборонном ведомстве ДНР, в результате боя украинские диверсанты были отброшены от линии соприкосновения. Инцидент произошел на южном участке фронта вблизи Тельмановского района республики, уточнили в Народной милиции.

Напомним, в 2014 году жители некоторых регионов Донбаса — нынешних Донецкой и Луганской Народных Республик — отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. Киев в ответ начал на юго-востоке силовую операцию против мирных жителей. По данным ООН на январь этого года, с начала гражданской войны на Украине в Донбассе погибли около 13 тысяч человек.