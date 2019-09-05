Историк объяснил слова экс-посла Израиля о выдуманном украинском языке

Историк Борис Юлин выразил уверенность, что Украина намерено меняет собственный язык, обособляясь от России и Белоруссии.

Ранее экс-посол Израиля в Москве и Киеве Цви Маген в интервью интернет-телеканалу ITON-TV сообщил, что Украине пришлось выдумывать собственный язык и государственность.

«Украине — нынешней, новой — пришлось из ничего создавать государство», — отметил Маген.

По его словам, до этого никакой Украины не существовало. Однако при этом независимость страны нельзя обеспечить простым принятием акта о «незалежности». Экс-посол считает, что украинская сторона все еще находится на пути «отстаивания независимости» и у нее есть потенциал.

Такая оценка, по мнению историка и военного аналитика Бориса Юлина, «звучит странно», хотя он согласился с тем, что нынешняя Украина, как государство, действительно появилась лишь в 1991 году.

«До этого был только очень короткий период существования государства в 1918 году. Кстати, у нас Дмитрий Медведев, в бытность президентом, говорил, что Россия тоже молодая страна, которая также существует с 1991 года. И в данном случае рассуждение Магена очень странное — многие государства возникают именно с того, что объявляют о своей независимости, и дальше уже существуют как самостоятельные государства. Странно услышать от дипломата, что этого недостаточно для государственности. А что тогда еще для государственности нужно?» — задается вопросом эксперт.

Украина, как, впрочем, и другие государства, появившиеся на территории бывшего СССР, сформировалась в результате распада Советского Союза, а значит, мало чем отличается от России, Грузии, Белоруссии и других бывших советских республик.

«Одни больше, другие меньше, но право на существование у них, юридически, совершенно одинаковое. И ведь когда-то столица была не в Москве, а в Киеве, только это не было государством украинцев, это была Киевская Русь. Просто когда единый народ, которым были раньше, во времена Киевской Руси, в более поздние времена восточные славяне, он сейчас искусственно разорван на три отдельные нации — русских, белорусов и украинцев. И бесполезно спорить о том, какая из этих наций древнее, имеет больше прав и т.д. Это просто части единого народа», — продолжает Юлин.

Говоря непосредственно об украинском языке, собеседник ФАН подчеркивает, что он возник как один из диалектов старого восточнославянского языка, так же как и русский язык, и белорусский.

«Все эти языки идут от одного корня. Но в 1991 году, чтобы максимально развести русских и украинцев, на Украине стали проводить довольно целенаправленную политику по обособлению украинского языка. Для этого даже создавались научные учреждения, то есть была проведена искусственная замена слов, которые ранее были общими для русского, белорусского и украинского языков, на слова чисто украинские. У нас в гораздо меньше степени, но в принципе тоже есть один неприятный подобный момент, когда постоянно используются импортные слова там, где можно было использовать наши. Это всякие менеджеры, промоутеры и прочее», — утверждает историк.

Борис Юлин утверждает, что в результате заимствования довольного большого количества слов из английского языка, русский язык менялся так же, как и украинский, пусть и в меньшей степени. Дело в том, что в России задача отделить русский язык от украинского и белорусского не стояла.

«А у украинцев такая задача есть, они хотят его сделать абсолютно самостоятельным. И в будущем, я думаю, украинские власти хотят сделать так, чтобы русские и украинцы друг друга без переводчика вообще не понимали. Это пока незавершенный процесс, он продолжается дальше. И принятие на Украине соответствующих законов, я думаю, Киеву в этом поможет», — заключил Юлин.

Напомним, Цви Маген занимал должность посла Израиля на Украине и по совместительству в Молдавии с 1993-го по 1998 год. В 1999-м он работал в дипломатической миссии в России. В середине июля экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что готов предложить ООН украинский язык в качестве официального.