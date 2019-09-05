Путин прокомментировал нечестные методы конкуренции США

Владивосток, 5 сентября. Президент РФ Владимир Путин назвал очень плохой практикой задержания россиян по инициативе США. Глава государства не исключил, что это может быть связано с конкурентной борьбой.

«Мы не видим часто никаких оснований для недружественных действий подобного рода. У меня есть все основания полагать, что это связано подчас и с конкурентной борьбой», — заявил Путин, выступая на пленарном заседании на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Глава государства отметил, что в случае задержаний по криминальным действиям Россия ожидает сотрудничества с другими странами. Соответствующие документы о сотрудничестве в этой сфере подписаны, но они фактически не работают, подчеркнул Путин.

Кроме того, президент РФ обратил внимание на нечестные методы США в авиастроении. Глава государства отметил, что США пытаются заморозить строительство конкурента американского Boeing – российского самолета МС-21.

«МС-21 — явный конкурент Boeing, но США внесли в санкционный список изделия для производства крыла. При этом самолет никакого отношения не имеет к обороне. Россия готова к кооперации с США по МС-21, но способна сделать самолет и из собственных деталей», — заявил Путин.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4-6 сентября в столице Приморского края. Ранее глава государства в приветствии участникам ВЭФ-2019 отметил, что развитие Дальнего Востока является ключевой задачей.