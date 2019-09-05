2-летняя девочка пропала в Вологодской области

В селе Красное Тарногского района Вологодской области пропала 2-летняя Василиса Пекур. Девочка ушла с детской площадки 4 сентября около 11 утра. В последний раз ее видели около д. Фёдоровской Тарногского района.

Была одета в платье синего цвета в горошек, синюю шапочку с белой полоской, синие колготки.

Следственным комитетом после исчезновения ребёнка возбуждено уголовное дело.

Идёт сбор добровольцев, готовых выехать на место пропажи ребёнка.

Волонтеры Национального центра помощи из г. Москвы, рязанского отряда «Мещера» и подмосковного отряда «Надежда» выехали на место пропажи ребёнка. Также на месте пропажи работают добровольцы вологодского отряда «Юк-спас». Всего привлечено более 400 добровольцев, которые совместно с полицией, следственным комитетом и МЧС участвуют в поисково-спасательной операции.

"Сегодня на 07:00 мск к поискам привлечены 174 человека, в том числе 21 спасатель, сотрудники полиции, Следственного комитета РФ, поисково-спасательный отряд, кинологи, администрация района, местные жители. Задействовано более 20 единиц техники, в том числе беспилотный летательный аппарат. На сегодня запланировано провести откачку воды из 12 колодцев в селе, обследовать береговую линию реки, ближайшие населенные пункты", - сказали в пресс-службе регионального главка МЧС.

По данным ведомства, мать ребенка пояснила, что оставила дочь буквально на 10 минут, чтобы покормить свою новорожденную девочку, а когда вернулась, ребенка на площадке не обнаружила.

Просим сообщать любую информацию о местонахождении ребёнка по телефонам 112, 8-800-700-5676.