Путин заявил, что РФ не радуют заявления США о размещении ракет в Южной Корее и Японии

Владивосток, 5 сентября. РФ не радуют заявления Пентагона о размещении ракет в Южной Корее и Японии. Об этом заявил в четверг на пленарном заседании Восточного экономического форума президент России Владимир Путин, отметив, что слова американской стороны вызывают определенное беспокойство.

Глава российского государства подчеркнул, что нет вовсе никакой необходимости повторяться поп оводу позиции РФ на этот счет.

«Мы не только не приветствуем этот шаг, мы считаем, что он является контрпродуктивным и разрушает систему международной безопасности и контроля над вооружениями», — указал лидер РФ.

Путин указал на то, что Москву совершенно не радуют заявления руководителя военного ведомства США о том, что «Вашингтон планирует разместить их в Японии и Южной Корее».

«Это нас не радует, это нас огорчает и вызывает определенное беспокойство», — резюмировал президент.

Ранее военное ведомство США сообщило о планах провести в текущем году испытания баллистической ракеты, ранее запрещенной ДРСМД. По словам первого заместителя помощника главы Пентагона Роберта Суфера, тестовые испытания запланированы до конца года. Однако он не уточнил, о какой конкретно ракете идет речь.

Действие ДРСМД было прекращено по инициативе Белого дома 2 августа текущего года. Спустя 14 дней после выхода из договора, американские власти протестировали запрещенную этим документом крылатую ракету наземного базирования.

В ноябре США собираются протестировать баллистическую ракету наземного базирования промежуточной дальности. Как указывали в Пентагоне, ракета будет «совершенно новой», схожей с Pershing-2, ликвидированной в 1991 году в рамках ДРСМД.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил провести анализ уровня угрозы в связи с испытаниями американской стороны и принять меры по подготовке зеркального ответа.