Депутат объяснил, чем может обернуться повышение возраста продажи алкоголя в России

Алкоголь не должен быть постоянно в шаговой доступности. Так считает первый зампред комитета Государственной думы по охране здоровья, депутат Федот Тумусов.

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что Минздрав надеется на принятие закона о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года.

«Закон разработан, мы очень надеемся, если это сейчас активно будет идти, то в ближайшее время его рассмотрят и примут. <…> Мы хотели бы, чтобы в течение года это было принято», — сказала Скворцова.

Отмечается, что 70% россиян поддерживают повышение минимального возраста продажи алкоголя.

Тумусов выразил согласие с инициативой Минздрава РФ о возможном запрете продажи алкоголя лицам, не достигшим 21 года. По словам депутата, нужно ввести дополнительные ограничения для магазинов, которые реализуют алкогольную продукцию.

«Алкоголь действительно нужно продавать с 21 года. Организм только формируется до этого возраста. Ранние отравления быстрее приводят к привыканию к алкоголю у людей. Поэтому чем позже, тем лучше. Однако любое ограничение имеет другую сторону, т. к. запретный плод сладок. Поэтому, если такой закон примут, то его нужно будет сопровождать разъяснительными работами. Необходимо, чтобы доступность алкоголя была минимальная, а именно, чтобы он не был в шаговой доступности. Кроме того, нужно избегать рекламы алкоголя. К примеру, ранее было принято решение о том, что сигареты не могут стоять на прилавках. Примерно то же самое нужно сделать с алкоголем», — заявил Тумусов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Кроме того, должна быть разработана специальная программа, позволяющая этому законопроекту начать работать, отметил парламентарий.

«Под него должны быть приняты нормативно-правовые акты. Так, не все проблемы решаются принятием закона. Многие вопросы решаются правительствами, т. е. исполнительными органами», — добавил собеседник ФАН.

Ранее Минздрав России выступил против дистанционной продажи алкоголя, поскольку в случае принятия этого предложения все законодательные запреты в области регулирования продаж спиртных напитков сойдут на нет. По словам Скворцовой, в течение последних нескольких лет удалось в два раза уменьшить потребление алкоголя на душу населения.

До этого главный онколог Минздрава РФ назвал в качестве причины возникновения рака у человека чрезмерное употребление алкоголя.

Также сообщалось, что глава министерства оценила идею введения четырехдневной рабочей недели.