Киев, 5 сентября. Киевский апелляционный суд отменил арест бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады Донецкой Народной Республики Владимира Цемаха, которого украинские СМИ назвали «ценным свидетелем» по делу о крушении малайзийского Boeing-777 (рейс MH17).

Ранее Шевченковский районный суд продлил арест Цемаху до 20 октября, это решение обжаловала его защита. Суд в Киеве в среду избрал бывшему военному меру пресечения в виде личного обязательства.

«Освободить Владимира Цемаха из-под стражи в заде суда немедленно», — огласил решение судья.

Его обязали являться к следователю по первому требованию.

Как рассказывала жена Цемаха, ее супруга похитили 27 июня. По распространенной информации, бывший начальник ПВО 1-й Славянской бригады ДНР был вывезен силовиками с территории республики на инвалидной коляске под действием психотропных веществ через официальный пункт пропуска «Марьинка».

Супруга Цемаха также прокомментировала попытку украинских СМИ навязать версию о причастности мужчины к трагедии с малайзийским самолетом. Она уточнила, что в момент трагедии ее муж не был прикомандирован, на должность начальника ПВО города Снежное Цемаха назначили в октябре 2014 года.

Военный эксперт Владислав Шурыгин в интервью Федеральному агентству новостей подчеркнул, что незаконное похищение зенитчика спустя пять лет после крушения МН17 под предлогом его должности, на которой в момент ЧП он не значился, говорит о полном отсутствии доказательств собственной невиновности у Украины.

Как напоминает Infox.ru, самолет Boeing-777 потерпел крушение на территории Донецкой области 17 июля 2014 года, когда направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек. Международная группа следователей установила, что лайнер был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

В сентябре прошлого года министерство обороны России обнародовало документы с грифом «совершенно секретно». Согласно этой информации, ракета, которая сбила Boeing, была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого она обратно в Россию не вывозилась.