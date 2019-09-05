Путин заявил об окончании лидерства Запада в международных организациях

Владивосток, 5 сентября. Президент РФ Владимир Путин заявил, что лидерство Запада на международной арене подходит к концу.

«Я не могу представить международную организацию, работающую без Индии и Китая», — сказал глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Путин добавил, что о конце лидерства Запада на международной арене ранее заявлял и президент Франции Эммануэль Макрон. По словам французского лидера, в настоящее время наблюдается «конец западной гегемонии в мире», сообщает Infox.ru.

Напомним, Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. В нем приняли участие премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, а также вице-премьер КНР Ху Чуньхуа. На встрече с последним Владимир Путин ранее отметил вклад китайских партнеров в экономику Дальнего Востока. Кроме того, глава государства заявил, что геополитические интересы Москвы и Пекина совпадают.