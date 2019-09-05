Путин заявил о готовности РФ к диалогу с G7 даже «на повышенных тонах»

Владивосток, 5 сентября. Российская сторона открыта к диалогу с G7, любые форматы будут конструктивны, даже на повышенных тонах. Об этом заявил в четверг российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2019).

«В свое время очередная встреча G8 должна была пройти в России. Мы открыты. Если наши партнеры хотят к нам приехать, мы будем рады. Не мы же ее отложили, а наши партнеры отложили», — обратил внимание президент РФ.

Он выразил уверенность в том, что любой обмен мнениями всегда конструктивен и идет на пользу, даже если «проходит на повышенных тонах». Путин подчеркнул, что Москва не отказывалась и не отказывается ни от какого формата сотрудничества на международных площадках.

В свою очередь, глава правительства Японии Синдзо Абэ заявил, что поднимал вопрос о восстановлении формата «Большой восьмерки» с участием Российской Федерации на прошедшей в августе встрече G7 во Франции. Абэ особо указал, что для решения глобальных международных проблем Россия имеет очень важную роль.

Напомним, в августе глава Белого дома Дональд Трамп согласился с предложением главы Елисейского дворца Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в Нью-Йорк. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия не будет против вернуться к формату G8, однако не ставит это «самоцелью»

Как сообщала «Газета.Ru», Россию перестали приглашать на встречи семи ведущих стран после событий в Крыму и на юго-востоке Украине в 2014 году. Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по результатам которого подавляющее большинство крымских избирателей высказались за воссоединение с Россией. Киев до сих пор считает Крым своей территорией. Российский лидер подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

Гражданская война на Украине началась в 2014 году после государственного переворота в стране. Луганск и Донецк, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости, в ответ Киев начал военную операцию против республик Донбасса.