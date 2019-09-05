ВЭФ даст Дальнему Востоку толчок к бурному научно-техническому росту

Восточный экономический форум (ВЭФ), который проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября, даст региону толчок для бурного научно-технического и экономического роста. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

Технологический центр

На Дальнем Востоке России нужно создать цифровую среду, которая будет отвечать вызовам времени и стремительным технологическим переменам в мире. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ.

«Нам нужна здесь цифровая среда, соразмерная вызовам времени и стремительным технологическим переменам в мире. Российский Дальний Восток должен стать одним из глобальных центров высоких технологий и компетенций новых индустрий и отраслей, сосредоточением качественных рабочих мест для квалифицированных специалистов, прежде всего, для дальневосточников. Это наша принципиальная позиция», — сказал Путин.

Он отметил, что на сегодняшний день в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) живет более половины всех пользователей Интернета на планете. Поэтому российский Дальний Восток должен соответствовать уровню цифровой инфраструктуры и стандартам в этой области, которые сегодня задаются в мире. В том числе и по наличию скоростного Интернета.

«Прошу правительство учесть это требование при реализации национальной программы «Цифровая экономика России», — подчеркнул президент.

Открытость миру

Кроме того, во время заседания глава российского государства заявил, что Дальний Восток стал символом открытости, новаторства и решимости снятия разного рода барьеров для делового и человеческого общения.

«Хочу еще раз повторить, за прошедшие годы ситуация кардинально поменялась. И мы гордимся тем, что Дальний Восток стал сегодня символом открытости всей страны, новаторства и решимости снятия разного рода барьеров для делового и просто для человеческого общения», — сообщил Путин.

Улучшение взаимодействия

Как отметил Сергей Простаков, ВЭФ проходит в условиях меняющейся мировой экономики. В ней все большую роль начинают играть не только Китай и Южная Корея, но и другие азиатские страны Тихоокеанского региона, например, такие, как Индонезия.

«Поэтому форум важен, во-первых, для гармоничного и устойчивого развития всей страны в целом. Россия уже географически обязана иметь связи и на Западе, и на Востоке. Улучшение взаимодействия с быстро развивающимся регионом — одна из очевидных целей Восточного экономического форума. Руководство страны, как видно из состава его участников от России и приглашенных иностранных делегаций, это хорошо понимает и старается данное взаимодействие улучшить на самом высоком уровне», — пояснил Сергей Простаков.

По мнению эксперта, еще одна важнейшая цель страны — развитие Дальнего Востока. Регион, где пока используются в основном лишь его природные ресурсы и транзитные возможности, имеет огромный потенциал для роста. Россия является одним из основных факторов обеспечения стабильности и безопасности в Тихоокеанском регионе, и для многих его стран Дальний Восток является естественной нейтральной и безопасной площадкой для диалога и взаимодействия. А с учетом природных ресурсов российской территории — зоной возможного возникновения точки бурного научно-технического и экономического роста.

«Подобные шансы нельзя упускать. Заявления президента дают понять, что понимание этого у руководства государства есть. Поэтому стоит ожидать, что проходящий форум окажет благотворное влияние на развитие Дальнего Востока», — заключил Сергей Простаков.

На сегодняшний день на Дальнем Востоке уже созданы 19 территорий опережающего развития. Улучшение региона продолжается. Помимо главной цели — уменьшения оттока населения, есть и другие: обеспечение потребности в трудовых ресурсах, повышение уровня социально-экономического развития ДФО, закрепление населения и повышение качества жизни жителей региона.