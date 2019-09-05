Путин заявил, что нормализация отношений с Украиной неизбежна

Владивосток, 5 сентября. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нормализация отношений России и Украины неизбежна. Однако она зависит от действующего украинского руководства, подчеркнул российский лидер.

«Я думаю, что в исторической перспективе это неизбежно произойдет, будет нормализации отношений, потому что мы две части одного и того же народа. А что касается ближайшей перспективы, это в значительной степени будет зависеть от действующего украинского руководства», — заявил Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Кроме того, президент РФ сообщил, что в настоящий момент переговоры между Москвой и Киевом по обмену пленными подходят к финальной стадии. В ближайшее время станет известна точная информацию об обмене. При этом Путин рассказал, что некоторые решения в отношении конкретных людей дались Москве с трудом.

Ранее глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в кулуарах ВЭФ заявил, что обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной должен произойти в ближайшие дни. Политик пояснил, что переговоры по этому вопросу между странами проходят успешно и скоро завершатся, однако точная дата обмена пока что неизвестна.