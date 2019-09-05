Владивосток, 5 сентября. Президент России Владимир Путин анонсировал масштабный обмен задержанными с Украиной в ближайшее время. Заявление главы государства прозвучало на пленарной сессии Восточного экономического форума — 2019.

Президент констатировал, что в ближайшее время все вопросы, связанные с обменом задержанными с Украиной, будут решены.

«Мы финализируем наши переговоры», — уточнил глава государства.

Путин добавил, что предстоящий обмен будет масштабным.

«По поводу обмена: я думаю, что он будет таким достаточно крупным, масштабным, — констатировал российский лидер, — и это уже было бы хорошим шагом вперед, в сторону нормализации [отношений с Украиной]».

«Исходя из соображения гуманности мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем в том числе и с официальными властями [Украины], — рассказал президент России, — так что я думаю, что в ближайшее время это станет известно».

Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук ранее в кулуарах Восточного экономического форума заявил, что обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной должен произойти в ближайшие дни. Представитель Киева пояснил, что переговоры по этому вопросу между странами проходят успешно и скоро завершатся, однако точная дата обмена пока что неизвестна.