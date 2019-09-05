Операция ВКС РФ в Сирии выявила передачу оружия террористам от внешних спонсоров

Москва, 5 сентября. Операция ВКС России в Сирии выявила факты передачи оружия и военной техники боевикам террористических группировок от внешних спонсоров посредством подставных компаний. Об этом заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

В четверг замминистра открыл вторую международную конференцию под названием «Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом».

«Нескончаемый поток оружия на колоссальные суммы попадает в руки террористов от их спонсоров», — указал Сыромолотов.

По его словам, боевиков неоднократно снабжали вооружением подставные компании через третьи страны. Кроме того, в ходе боевых действий в Сирии и Ираке экстремисты применяли беспилотные летательные аппараты, архитектура которых указывает на то, что при их сборке применялись западные технологии, добавил Сыромолотов.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Правительственные войска к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от террористических группировок. Основные силы запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

Как рассказала ранее болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева, в рамках программы Task Force Smoking Gun, развернутой командованием Сил специальных операций Пентагона (USSOCOM), оружие поставлялось в Сирию и Йемен. Вооружение, которое закупалось «для нужд Соединенных Штатов» в Сербии и Болгарии, попадало в руки террористов из группировок «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра»1, которые запрещены как в России, так и за рубежом по решению Совета безопасности ООН.

1 Организация запрещена на территории РФ.