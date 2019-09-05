Путин и Абэ нацелились на заключение мирного договора

Владивосток, 5 сентября. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Япония будут стремиться к заключению мирного договора и полноценному урегулированию всех отношений Москвы и Токио.

Пленарное заседание с участием премьер-министра Японии Синдзо Абэ и российского президента состоялось в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. В ходе мероприятия Абэ назвал заключение мирного договора между Токио и Москвой исторической миссией.

«Владимир, давай вдвоем сделаем все, чтобы мы двигались все время вперед, пока не достигнем цели», — обратился премьер-министр Японии к российскому президенту.

Путин подчеркнул, что есть масса вопросов в процессе заключения мирного договора, которые касаются третьих стран, в том числе это вопросы военного, оборонного характера и вопросы безопасности. Президент РФ отметил, что Россия должна учитывать и обязательства Японии перед третьими странами, в том числе США. При этом Путин и Абэ отметили нацеленность на заключение мирного договора.

«Но мы действительно, и я, и Синдзо, хотим ее (проблему мирного договора — Прим. ред.) решить, и, как бы сложно это ни было, на основе Декларации 1956 года будем двигаться в направлении полноценного урегулирования всех наших отношений, будем стремиться к заключению мирного договора», — подчеркнул Путин.

Москва и Токио уже несколько десятилетий ведут переговоры по заключению мирного договора по итогам Второй мировой войны. Камнем преткновения являются разногласия по поводу принадлежности южной части Курил. Токио считает, что острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи должны принадлежать японской стороне на основе Трактата о торговле и границах 1855 года.

В ходе ВЭФ-2018 Путин выступил с предложением заключить договор без предварительных условий и решить все спорные вопросы после подписания документа. Абэ в ответ подтвердил заинтересованность Токио заключить мирный договор с Москвой, при этом отметив, что отсутствие соглашения является препятствием на пути полноценного сотрудничества между двумя странами.

Кроме того, президент РФ ранее отмечал, что сложности на пути к мирному договору РФ и Японии связаны в том числе и с военным сотрудничеством Токио и Вашингтона. При этом он указал на то, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ стремится к подписанию этого документа.