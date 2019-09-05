Макрон повторно встретился с президентом ЦАР в Париже

Париж, 5 сентября. Президент Франции Эммануэль Макрон повторно встретился с президентом Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фаустин-Арканжем Туадерой. Об этом сообщается на сайте Елисейского дворца.

Туадера сделал остановку в Париже после визита в Японию. Первая встреча президентов Франции и ЦАР состоялась 2 сентября. Повторная встреча Макрона и Туадеры, которая прошла в Елисейском дворце, началась 5 сентября в 10.45 по местному времени.

Напомним, в ходе предыдущей встречи лидеры двух стран обсудили выборы, которые должны пройти в ЦАР в 2020 году. Как отмечает Afrique Panorama, Макрон выразил обеспокоенность укрепляющимися контактами ЦАР и России. В ответ Туадера ясно дал понять, что африканская страна будет действовать только в интересах собственных граждан.

Напомним, президент РФ Владимир Путин встречался со своим коллегой из ЦАР в мае этого года. Тогда президенты обсудили варианты взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами. Кроме того, в апреле Россия направила своих военных в состав Миссии ООН по стабилизации ситуации в африканской стране.