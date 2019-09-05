Президент Франции пригласил премьера Судана в Париж

Москва, 5 сентября. Премьер-министр Судана Абдулла Хамдук получил приглашение от президента Франции Эммануэля Макрона посетить Париж.

В пятницу министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан готовится посетить Хартум, чтобы предложить помощь французской стороны Судану. Как пишет издание Sudanakhbar, это второй визит высокопоставленного европейского чиновника в столицу Судана за три дня. Генеральный директор по европейским и американским делам в министерстве иностранных дел Судана, посол Мохаммед Абдулла Аль-Том заявил, что посол Франции передал премьер-министру приглашение Макрона посетить Париж ​​и провел двусторонние переговоры. Политики обсудили поддержку, которую Франция может оказать Судану.

Напомним, 11 апреля в Судане произошел военный переворот, которому предшествовали месяцы народных протестов. В итоге президент Омар аль-Башир, правивший страной 30 лет, был отстранен от власти и посажен в тюрьму. У руля встал сформированный армией переходный военный совет, который, впрочем, не намерен следовать примеру экс-лидера Судана. В совете уверили, что в течение двух лет передадут руководство Суданом в руки избранных властей. Несмотря на это протесты не прекращались. Митингующие требовали срочной передачи гражданскому органу всех властных полномочий. По факту речь идет о притязаниях оппозиционных лидеров на управление страной.

Несмотря на общее весьма депрессивное состояние Судана, в Хартуме сегодня безопасно. По словам людей, живущих тут давно и участвовавших во всех событиях прошедших месяцев, ситуация налаживается не только в столице, но и в других городах, где еще несколько недель назад было страшно выйти на улицу.

Единственное, что напоминает о протестах начала июня, — тотальное отсутствие Интернета. Во всем Судане Wi-Fi есть лишь в нескольких кафе. Интернет нужен всем: газетам, радио, крупным компаниям. Юрлица выстраиваются в очереди, чтобы провести в своих офисах оптоволоконный кабель. Если раньше это занимало пару дней, то теперь — две-три недели.