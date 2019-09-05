Сирия, 5 сентября. В Хасаке участились случаи похищения детей для продажи на органы. Террористы ИГ1 активизировали вылазки в Заевфратье. Боевики вооруженной оппозиции продолжают провоцировать стычки с САА в Хаме, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир»: публикует неподтвержденные сведения о потерях САА в Хаме.

Курды: лишились двух бойцов в результате нападения ИГ у города Ат-Тавамия в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство»1: организовало вылазку на позиции САА к западу от Меядина в Дейр-эз-Зоре; подозревается в атаке на SDF**** в районе Ат-Табки в Ракке; заявило об убийстве курдского бойца в городе Хасака.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) сообщает о вылазке джихадистов «Исламского государства» в пустыне Бадия Аш-Шам к западу от города Меядин. По неподтвержденным данным, несколько военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) или бойцов проасадовского ополчения были убиты или получили ранения. Тем не менее пока данная информация нуждается в проверке. Как полагают многие военные эксперты, продолжающиеся нападения террористов в Сирийской пустыне связаны с тем, что боевики имеют укрытие в виде оккупированной США территории на юге соседнего Хомса.

Между тем у населенного пункта Ат-Тавамия, расположенного поблизости от города Аль-Бусейра, неизвестными были застрелены двое бойцов «Демократических сил Сирии» (SDF). Ответственность за нападения уже взяли на себя боевики ИГИЛ1, действующие в составе подпольных ячеек, передает интернет-портал Baladi-News.

Провинция Ракка

Информационный портал Step News Agency сообщает о том, что на занимаемой курдами территории Ракки вновь произошла вылазка неизвестных. Три члена курдской «милиции» «Асайиш» были убиты в результате нападения нескольких вооруженных лиц неподалеку от города Ат-Табка. Кроме того, один сотрудник формирования получил тяжелые ранения. Налетчики передвигались на мотоцикле. Предполагается, что атака была предпринята членами «спящих ячеек» «Исламского государства», которые в последнее время активизировали подпольную деятельность в Заевфратье.

Тем временем Twitter-канал (RojavaNetwork) передает, что связанная с «Демократическими силами Сирии» (SDF) партия «Сирия будущего» провела мастер-класс по боевой подготовке среди своих бойцов. Участники семинара рассмотрели вопросы использования и разборки оружия, а также ведения боя в городских условиях. Напомним, члены формирования «Сирия будущего», образованного 27 марта, выступают за децентрализацию страны.

Провинция Хама

Twitter-канал (HalabTodayTV), подконтрольный вооруженной оппозиции, вновь публикует неподтвержденные сообщения о потерях со стороны Сирийской арабской армии (САА). Бойцы группировки «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир» заявили об уничтожении нескольких пушек правительственных подразделений в районе населенного пункта Аль-Хувейз, расположенного на равнине Аль-Габ в северо-западной части Хамы. Напомним, накануне джихадисты также сообщали об убийстве ряда сирийских солдат в данном районе, которые, однако, не получили официального подтверждения. Напомним, несмотря на попытки сирийского правительства урегулировать отношения с радикалами так называемой умеренной оппозиции мирным путем, исламисты не перестают пренебрегать соблюдением договоренностей, направленных на деэскалацию конфликта.

Провинция Хасака

Медиапорталы «Исламского государства» сообщили о новом нападении на отряд «Демократических сил Сирии» (SDF), произошедшем в Хасаке. По информации новостного портала Baladi-News, террористы заявили об убийстве одного из курдских бойцов в административном центре региона. Так, член SDF был застрелен из пистолета с глушителем в районе Аль-Муфти.

Между тем агентство новостей Orient-News передает, что в провинции участились случаи похищения несовершеннолетних для продажи на органы. Так, жители города Аш-Шаддади и близлежащих населенных пунктов на юге региона обнаружили тела трех ранее пропавших детей. Последним был найден труп четырехлетней девочки по имени Нур Авад Аль-Джарбу в деревне Абадан, об исчезновении которой стало известно неделю назад. Вскрытие показало, что ребенок лишился глаз, сердца, печени и почек. Это уже шестой подобный инцидент в районе Аш-Шаддади. При этом отмечается, что родственники похищенных требовали у «демократической армии», под контролем которой находятся данные территории, принять необходимые меры, однако их просьбы остались без ответа. Подобная ситуация также складывается и в соседней Ракке, где, однако, удалось предотвратить несколько случаев похищения благодаря бдительности местных жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.