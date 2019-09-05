Россия и Сирия представили совместный доклад о ситуации с беженцами

Москва, 5 сентября. Руководители межведомственного координационного штаба России по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев и министр муниципального управления и экологии Сирийской Арабской Республики Хусейн Махлюф представили совместное заявление «О проблемах, препятствующих реализации инициативы по возвращению беженцев и восстановлению мирной жизни в Сирии».

В заявлении руководители штаба доложили о текущей ситуации в Республике и, в частности, в вопросе возвращения сирийских беженцев. Согласно документу, на сегодняшний день в Сирию вернулось уже более миллиона сирийских граждан — 1 919 475 человек.

Большую часть из них (1 303 893 млн человек) составили внутренне перемещенные лица. Также в количестве, превышающем 615 тыс. человек, в САР вернулись беженцы с территорий иностранных государств (615 582 человека).

Количество вернувшихся в Сирию продолжает быстро расти. Так, только за август в места проживания возвратились 48 304 человека.

В заявлении руководители штаба отметили, что процесс возвращения беженцев мог бы проходить и еще быстрее, но для этого необходимо «перенацелить финансирование от международных организаций на помощь гражданам для их адаптации в родных местах, а не на создание условий для ассимиляции сирийцев в странах временного пребывания».

Руководство Сирии предпринимает активные меры для возвращения сирийских беженцев, обеспечивая государственные гарантии гражданам и сосредотачивая усилия на возрождении социальной среды. На территории государства ведется активное восстановление инфраструктуры, разворачиваются пункты приема и размещения беженцев.

«Нарастающими темпами строится жилье, создаются новые рабочие места, все больше учебных заведений открывают свои двери, восстанавливаются памятники культурного и исторического наследия, возрождается туризм», — отмечается в заявлении.

Однако существует и ряд нерешенных вопросов, сообщают Мизинцев и Махлюф. Например, по-прежнему не решены задачи по расформированию и ликвидации лагерей беженцев на оккупированных США территориях Сирии.

Критическая ситуация сохраняется в лагере беженцев «Аль-Холь» провинции Хасака. Несмотря на сообщения об уменьшении численности его населения, он по-прежнему переполнен, поэтому в нем сохраняется риск развития гуманитарной катастрофы. По данным ВОЗ, в настоящее время в лагере содержится более 68 тысяч человек, что в разы превышает возможности по обеспечению достойной жизни сирийцев.

Отмечается, что большинство населения лагеря «Аль-Холь» составляют женщины и дети из семей членов террористических группировок, в том числе «Исламского государства»1 (запрещено в России).

«Находящееся в подконтрольных США лагерях подрастающее поколение лишено возможности учиться в школах, зато с малых лет усваивает идеи радикального ислама и экстремизма. Молодежь из подобных лагерей активно вербуют в свои ряды террористические организации», — говорится в документе.

В связи с этим Мизинцев и Махлюф призывают США предпринять меры для скорейшей ликвидации лагеря, а также меры по недопущению дальнейшей радикализации населения.

Руководители координационного штаба подчеркивают, что американская сторона должна перестать препятствовать возвращению сирийских граждан и возрождению мирной жизни в Сирии в целом.

Необходимыми условиями для возвращения народа Сирии к мирной жизни, по мнению руководителей, являются окончательная победа над терроризмом, ликвидация лагерей беженцев и полное освобождение оккупированных США сирийских территорий с передачей их под контроль законному правительству.

1 Организация запрещена на территории РФ.