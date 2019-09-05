Абэ объяснил, почему «съел с Путиным пуд соли»

Владивосток, 5 сентября. Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что провел уже 27 двусторонних встреч с президентом России Владимиром Путиным, и таким образом «съел вместе с ним пуд соли». Об этом он сказал, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2019).

«Я хочу, чтобы вы понимали, что мы с президентом Путиным много раз вместе ели и у нас такие отношения, что о них говорят «съели пуд соли», — объяснил Абэ, обращаясь к присутствовавшим в зале.

Как напоминает «Газета.ru», пятый Восточный экономический форум проходит с 4 по 6 сентября в столице Приморского края​​​. Абэ в четвертый раз принимает участие в мероприятии.

Политики уже пообщались на полях ВЭФ. Абэ перед началом встречи подтвердил готовность Японии работать над мирным договором с Россией. Он ранее отмечал, что планирует продвинуть переговоры с РФ по Курильским островам в ходе своего премьерского срока, который завершается в 2021 году.

Главы государств также отметили, что пилотный проект по туризму на Курилах будет запущен в октябре этого года. Премьер-министр Японии напомнил, что следующий год объявлен годом межрегиональных обменов.

Кроме того, глава правительства Японии поблагодарил Путина за содействие при проведении саммита «Большой двадцатки» в июне этого года. Президент РФ, в свою очередь, выразил Абэ слова благодарности за сопереживание пострадавшим от пожаров жителям Иркутской области и Красноярского края.