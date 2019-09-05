Россиянки рассказали, каких мужчин они считают привлекательными

Москва, 5 сентября. Около 70% россиянок считают наиболее привлекательными гладковыбритых мужчин. Об этом говорится в данных социологического опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно полученным результатам, 69% российских женщин считают наиболее привлекательными гладковыбритых мужчин, 22% — с небольшой щетиной, 11% — с короткой бородой. Кроме того, 9% опрошенных предпочитают усатых мужчин, а для 7% это вовсе не имеет значения, передает НСН.

Также отмечается, что с фразой «человек с бородой» у 9% россиянок ассоциируется пенсионер или дедушка, у 8% — популярность на бороды, 4% связывают ношение мужчинами бороды с неопрятностью, аналогичное число женщин представляют бородатого мужчину. Не вызывает абсолютно никаких ассоциаций эта фраза у 30% респонденток, сообщает «ФедералПресс».

Мужчины с короткой или длинной бородой среди главных причин, по которым они приняли решение ее отпустить, в большинстве случаев указывают лень бриться — 35%, а также привычку — 30%. Так, 16% мужчин считают, что с бородой они выглядят старше и симпатичнее. Социологи выяснили, что ухаживают за своей бородой мужчины главным образом самостоятельно, не обращаясь к специалистам — 91%, передает «МИР24».

Опрос был проведен 3 сентября 2019 года среди россиян старше 18 лет способом телефонного интервью среди 1,6 тыс. респондентов. Погрешность не превышает 2,5%.