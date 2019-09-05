В Совфеде предостерегли Японию от посягательств на Курильские острова

Любое посягательство на суверенитет Российской Федерации над Курильскими островами будет пресекаться. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов.

Претензии Японии

Токио собирается сделать Москве представление после того, как президент Российской Федерации Владимир Путин дал символический старт работе рыбоперерабатывающего завода на Курильском острове Шикотан. Такое заявление сделал генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

«Для кардинального решения подобных проблем необходимо решение проблемы северных территорий. Мы по-прежнему будем упорно вести переговоры с Россией для решения проблемы северных территорий и подписания мирного договора», — заявил он.

В четверг Владимир Путин дал символический старт работе крупнейшего в России рыбоперерабатывающего завода на Шикотане на полях Восточного экономического форума.

Посягательства на суверенитет

Как отметил Олег Морозов, для претензий Японии нет никаких юридический оснований, и быть не может. Есть общепризнанные итоги Второй мировой войны.

«По этим итогам Курильские острова являются территорией России. Что там строится, какие заводы, это абсолютное суверенное право Российской Федерации и любые посягательства на наш суверенитет в этой части будут пресекаться по дипломатическим и политическим каналам. Япония ведет себя, на мой взгляд, абсолютно недальновидно, потому что у них на столе лежат наши предложения, сформулированные Владимиром Владимировичем Путиным. Их смысл состоит в том, что начинать обсуждения любых спорных вопросов надо с подписания мирного договора без каких-либо условий», — пояснил Олег Морозов.

По словам сенатора, если соглашение будет подписано без всяких предварительных условий, тогда «появляется форточка возможностей для обсуждения каких-либо тем». В текущих условиях то, что делает Япония, выходит за рамки и международного права, и нормальных добрососедских отношений, которые в последнее время установились.

Как ранее сообщала «Гезата.ru», накануне премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил желание перевести переговоры с Россией по поводу Курильских островов и мирного договора «на новый, откровенный уровень».

Япония претендует на острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и гряду Хабомаи. Токио ссылается на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция РФ заключается в том, что острова вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны, поэтому суверенитет России над ними сомнению не подлежит.