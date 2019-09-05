Минобороны России провело беседу с Пентагоном, устроившим хаос в сирийском Идлибе

Первый заместитель министра обороны России Валерий Герасимов и руководитель Комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд провели телефонные переговоры по ситуации в Сирии, сообщили в военном ведомстве РФ. Что именно обсуждали военачальники? Об этом — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Как подчеркнули в МО России, вопрос стоял в контексте необходимости предотвращения инцидентов в ходе проведения военных операций против террористических организаций в арабской республике. Судя по всему, стороны обговорили детали осуществления координации между военными стран для недопущения негативных происшествий.

Таких, судя по всему, как произошло 31 августа. Тогда, напомним, только начал работу новый режим перемирия в Идлибской зоне деэскалации. Это, однако, не помешало Соединенным Штатам нанести неожиданный удар по окрестностям Идлиба. Нападение было совершено без какого-либо согласования с РФ и Турцией, которые, будучи гарантами сирийского урегулирования, ведут постоянный мониторинг обстановки в регионе.

При этом, как уверяли сами американцы, их целями являлись объекты террористов из группировки «Хуррас Ад-Дин», являющейся сирийским филиалом «Аль-Каиды»1 (деятельность запрещена в РФ). В действительности же во время атаки пострадали и погибли также десятки мирных жителей. Большой урон, кроме того, был нанесен гражданской инфраструктуре провинции.

В Минобороны и МИД России данные действия Вашингтона получили строгое осуждение, поскольку удар привел к хаосу в зоне деэскалации и поставил под угрозу сохранения режима прекращения огня в Идлибе. Более того, в ряде районов он был полностью сорван.

Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин подчеркнул в комментарии для ФАН, что Соединенные Штаты этим нападением, устроившим подрыв ситуации в САР, в очередной раз показали, в чем состоят их истинные цели в арабской республике.

«Весь мир с удовольствием приветствовал бы реальное желание США бороться с международным терроризмом. Притом сами они настойчиво утверждают, якобы они уже и есть главные уничтожители террористов. Но так есть лишь в информационном пространстве. На самом же деле Вашингтон заинтересован в том, чтобы Сирия продолжала пылать в огне войны с радикальным исламизмом. То есть американцы демонстрируют очень двуличный подход, с одной стороны выставляя себя героями, а с другой — стимулируя рост террористической угрозы», — указал наш собеседник.

Безусловно, такая деятельность Штатов серьезно мешает тем участникам конфликта, которые реально задействованы в наведении порядка и процессе урегулирования ситуации в САР.

«Потому Россия давно говорила о необходимости усиления координации между военнослужащими государств, о необходимости повышения объемов и качества обмена разведывательными данными, о важности более строгой кооперации при нанесении ударов на территории Сирии. И между военными есть определенное понимание. Нынешняя встреча тоже задает определенный алгоритм успешного обеспечения ведения боевых действий обеими сторонами», — отметил эксперт.

Тем не менее разрушающее значение в данной ситуации имеет именно политический фактор. Заказ официального Вашингтона зачастую подрывает более-менее налаженную координацию между военными РФ и США, приводя к очередным губительным последствиям в САР.

«Последнее нападение американцев носило, скорее, политический характер. Целью был срыв перемирия в Идлибе. В итоге погибли гражданские лица, также были спутаны все карты в рамках дальнейшего выстраивания мирного диалога. Соответственно, от этого удара фактически был один вред. Поэтому основная опасность сегодня исходит от политических элит Соединенных Штатов, которые хотели бы взять реванш на Ближнем Востоке. К новым подобным провокациям нужно быть готовыми. Встречи военачальников, конечно, укрепляют понимание и хоть как-то смягчают разногласия, но, к сожалению, геополитические задачи США совершенно не совпадают с миротворческими целями РФ в Сирии», — подытожил Андрей Кошкин.

1 Организация запрещена на территории РФ.