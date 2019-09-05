Делягин уличил выпускницу МГИМО Собчак в незнании международного права

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак, выдвигавшая свою кандидатуру на выборы президента РФ в 2018 году, в интервью украинской радиостанции «Новый день» повторила свой предвыборный тезис о «нарушении Россией международных договоренностей» и необходимости «вернуть Крым Украине». Ее слова оценил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Прилетев в Крым, Собчак заявила, что русские и украинцы — это братские народы.

«Нужно пережить то, что уже было наделано, и постараться найти как-то позитивный выход, кроме как «отдайте Крым». Потому что этот выход сейчас, к сожалению, невозможен. Он был бы, на мой взгляд, самым правильным, но, исходя из реальности, он сейчас для российских политиков невозможен», — сказала экс-кандидат в президенты РФ.

От ответа на традиционный вопрос «Чей Крым?» бывшая ведущая скандального реалити-шоу «Дом-2» сначала попыталась уклониться.

«Хороший вопрос. Я понимаю, что все, кто приезжают сюда, подвергаются этой экзекуции», — сказала Собчак.

А потом напомнила, что уже не раз говорила о принадлежности Крыма, в том числе во время своей предвыборной кампании.

«Я считаю, что Россия нарушила международные договоренности и что, конечно, это территория должна быть возвращена, должен быть проведен какой-то референдум. Понятно, что это вопрос сложный, что там огромное количество русскоязычного населения», — добавила Ксения Собчак.

По мнению директора Института проблем глобализации Михаила Делягина, «высказывание Собчак в очередной раз подтверждает ее безграмотность».

«Учитывая ее бэкграунд, это, конечно, не является удивительным. Но не лишним будет напомнить Ксении Анатольевне, что в международном праве отдельно прописана ситуация исчезновения по тем или иным причинам государства. И если то или иное государство исчезает, то противоречие между правом нации на самоопределение и правом государства на территориальную целостность исчезает вместе с исчезновением государства, и право нации на самоопределение становится решающим. Если госпожа Собчак этого не знает, это определенным образом характеризует и ее саму, и место, где она получила диплом о высшем образовании», — заметил Михаил Делягин.

Собчак, к слову, окончила Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), получив степень бакалавра на факультете международных отношений и степень магистра — на факультете политологии.

Делягин также добавил, что антироссийская позиция Ксении Собчак тоже не должна никого удивлять, как и ее безграмотность.

«Это нормально, потому что она является представителем российских либералов, а либералы — это люди, которые сегодня служат глобальным спекулянтам против своих народов. А для российских либералов это особенно характерно», — заключил Михаил Делягин.

Напомним, Крым воссоединился с Россией весной 2014 года по результатам всенародного референдума, в ходе которого 95% крымских избирателей высказались за выход полуострова из состава Украины, в которой произошел незаконный госпереворот, поддерживаемый Западом.

Несмотря на то, что состоявшийся референдум соответствовал нормам внутреннего и международного права, США и их партнеры отказываются признавать результаты голосования и обвиняют Москву в «аннексии» части Украины.