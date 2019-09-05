Путин рассказал, что Россия и Индия обсудили перспективы совместного строительства судов

Владивосток, 5 сентября. Россия и Индия обсудили перспективы совместного строительства судов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2019).

По словам главы российского государства, это необходимо для перевозки сжиженного природного газа (СПГ), нефтепродуктов, других грузов.

«Мы вчера говорили с премьер-министром Индии, будем искать возможность совместной работы. Может быть, отдельные суда частично будут строиться у нас, это международная кооперация в мире процветает таким образом, частично будут доводиться на верфях в Индии», — подчеркнул он.

Путин также указал на то, что российская компания «Роснефть» является собственником одного из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий на территории Индии, в зону ответственности которого включен один из индийских портов.

«Поэтому у нас очень много сопрягаемых направлений сотрудничества», — сказал российский лидер.

Президент РФ указал на то, что Москва заинтересована в привлечении партнеров.

Напомним, в преддверии Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли на судоверфь «Звезда», где ознакомились с ходом работ по модернизации мощностей и модельной линейкой перспективных судов. Руководитель «Роснефти» Игорь Сечин подробно остановился на перспективном строительстве уникального сухого дока, при помощи которого можно будет строить корабли любых размеров.