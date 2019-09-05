Путин заявил о необходимости привлечения иностранных партнеров к работе на «Восточном»

Владивосток, 5 сентября. Россия готова привлекать иностранных партнеров к работе на космодроме «Восточный». Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2019.

«Это же не военный космодром. Вопрос мы сейчас решаем, кто должен следующие очереди строить. Это космодром для пусков, прежде всего, в гражданских целях», — сказал он.

По словам российского лидера, совместное сотрудничество стран необходимо для развития «Восточного». Москва заинтересована в этом и непременно будет привлекать партнеров к этой работе.

Как подчеркивал в июне глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, Россия планирует развивать «Восточный», который в данный момент выступает опорной точкой страны в космической отрасли. Космодром предоставляет стране возможность выхода в космическое пространство с национальной территории. В частности, основной задачей госкорпорации является выход на ежемесячные пуски.

Ранее вице-премьер России Юрий Борисов сообщил, что к работе над «Восточным» могут привлечь военных. При этом он отметил, что нынешнему подрядчику строительства второй очереди космодрома — производственно-строительному объединению (ПСО) «Казань» — работа тоже найдется.

В будущую пятницу Путин лично посетит «Восточный», чтобы обсудить накопившиеся вопросы. Факт подготовки визита главы государства на космодром подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Ожидается, что будут обсуждаться как финансовые вопросы Роскосмоса, так и темпы строительства стартового стола под космический ракетный комплекс «Ангара».