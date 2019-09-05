Владивосток, 5 сентября. Президент России Владимир Путин предложил создать специальный венчурный фонд на Дальнем Востоке. Об этом он заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума — 2019.

Президент отметил, что для увеличения роста стартапов на Дальнем Востоке важную роль играют не только регуляторная среда и законодательное обеспечение, но и эффективные финансовые инструменты. Президент пояснил, что новые проекты в дальнейшем смогут дорасти до средних, а затем и крупных компаний.

«В этой связи предлагаю создать на Дальнем Востоке специальный венчурный фонд», — предложил российский лидер.

Путин намерен обратиться к правительству с предложением разработать конкретные решения по этому вопросу. Президент уточнил, что источники финансирования уже имеются.

Ранее Путин призвал создать на Дальнем Востоке цифровую среду, соразмерную вызовам времени и стремительным технологическим переменам в мире.