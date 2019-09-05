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Путин заявил о поддержке инвесторов предприятий глубокой переработки в ДФО

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Путин заявил о поддержке инвесторов предприятий глубокой переработки в ДФО

Владивосток, 5 сентября. Россия планирует предоставлять преимущества компаниям, занимающимся на Дальнем Востоке глубокой переработкой. Об этом заявил в четверг российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2019).

Глава российского государства заявил о важности сделать акцент на увеличение экспорта продукции глубокой переработки.

«Это также наша принципиальная позиция, на которую я бы хотел обратить внимание отечественных и зарубежных инвесторов, резидентов ТОРов и свободного порта Владивосток», — подчеркнул Путин. 

Ранее Путин выступил с предложением создать на Дальнем Востоке специальный венчурный фонд. 

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