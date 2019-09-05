Путин призвал создать на Дальнем Востоке современную цифровую среду

Владивосток, 5 сентября. Цифровую среду, соразмерную вызовам времени и стремительным технологическим переменам в мире, необходимо создать на Дальнем Востоке. С таким призывом выступил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2019).

По его словам, регион должен стать современным глобальным центром высоких технологий и компетенций новых индустрий и отраслей, а также сосредоточением качественных рабочих мест для квалифицированных специалистов, прежде всего, для жителей Дальнего Востока.

В настоящее время, как указал президент, в Азиатско-Тихоокеанском регионе проживает свыше половины всех интернет-пользователей планеты. Поэтому регион должен соответствовать высокому уровню цифровой инфраструктуры и стандартам в этой области, подчеркнул глава РФ. В частности, речь идет о скоростном Интернете.

«Прошу правительство учесть это требование при реализации национальной программы «Цифровая экономика России», — добавил Путин.

Напомним, пятый Восточный экономический форум проходит с 4 по 6 сентября в столице Приморского края​​​. Президент РФ выразил уверенность в том, что мероприятие пройдет в плодотворном ключе, даст толчок новым, перспективным проектам и обоюдному сотрудничеству.

Как ранее подчеркнул президент, Россия заинтересована в том, чтобы Дальний Восток оставался стабильным и безопасным регионом. Он уже стал символом открытости всей страны, новаторства и решимости снятия барьеров для делового и человеческого общения. Такой результат был бы невозможен без укрепления атмосферы доверия и сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, констатировал Путин.