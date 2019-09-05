Владивосток, 5 сентября. Достижения в экономике Дальнего Востока нужно конвертировать в «социальный рывок», заявил российский лидер Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума в Приморском крае.

Он напомнил, что накануне, 4 сентября, на заседании президиума Госсовета обсудил с руководителями дальневосточных регионов задачи нового этапа развития Дальнего Востока. Путин заявил, что достижения в экономике ДФО нужно конвертировать в «социальный рывок».

«Его смысл в том, чтобы превратить, конвертировать экономические достижения региона последних лет в социальный рывок», — подчеркнул Путин.

По словам главы государства, достижения в экономике Дальнего Востока должны повысить качество жизни людей.

Нужны кардинальные шаги в социальном развитии Дальнего Востока, заявил Путин, выступая на заседании президиума Госсовета в среду. Как уточнил глава государства, в большинстве регионов Дальнего Востока демографические показатели находятся в «тревожной зоне». Он добавил, что не видит прогресса в демографической ситуации региона и призвал к кардинальным шагам в социальном развитии Дальнего Востока.

Напомним, 1 августа кабинет министров Российской Федерации выделил свыше 15,5 миллиарда рублей на социальное развитие пяти регионов Дальнего Востока в 2019–2021 годах.

Отмечается, что деньги из федерального бюджета предназначены для развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Якутии, Приморье, Магаданской, Сахалинской и Еврейской автономной областях.

Уточняется, что в текущем году на эти цели выделяется 9,87 миллиарда рублей, в будущем — 2,4 миллиарда рублей, а в 2021 году — 3,26 миллиарда рублей. Дополнительное финансирование позволит ускорить возведение инфраструктурных объектов и повысить качество жизни в регионе, следует из документа.

Напомним, в июле в Москве прошло итоговое заседание коллегии министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Здесь обсудили итоги работы за 2018 год и поговорили о задачах на текущий. Сейчас Дальний Восток и Арктика восстанавливаются и развиваются после долгих лет отставания от других регионов. Проводится большая работа, которую необходимо делать еще интенсивнее, чтобы наверстать упущенное и выполнить все поставленные перед регионами задачи на ближайшее время.