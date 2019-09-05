Путин заявил о необходимости обновить учреждения культуры и образования на Дальнем Востоке

Владивосток, 5 сентября. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Дальнем Востоке необходимо обновить всю сеть учреждений культуры и образования. Об этом глава государства заявил в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.

Президент РФ подчеркнул, что культурно-образовательный и музейный комплекс во Владивостоке должен стать важным шагом к укреплению общего образовательного, просветительского и гуманитарного пространства страны.

«Вместе с этим нужно коренным образом обновить всю сеть музеев, библиотек, театров, учреждений культуры, досуга, дополнительного образования на всем Дальнем Востоке. Сделать их живыми, интересными, современными центрами притяжения для людей всех возрастов, детей и молодежи», — отметил глава государства.

Кроме того, выступая на ВЭФ-2019, Путин обратил внимание, что за прошедшие полтора десятилетия удалось сформировать условия для выхода Дальнего Востока на траекторию опережающего роста. Глава государства добавил, что на основе текущих достижений на Дальнем Востоке будут запущены другие крупные инфраструктурные, транспортные, индустриальные проекты и стройки.

Также Путин отметил, что ключевой задачей развития Дальнего Востока является конвертация достижений в экономике региона в социальный рывок, в принципиально более высокое качество жизни людей.