Путин призвал переломить тренд оттока населения с Дальнего Востока

Владивосток, 5 сентября. Миграция с Дальнего Востока снизилась в два раза с 2005 года, однако этот тренд нужно переломить, чтобы люди не уезжали из региона, а приезжали сюда, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Дальний Восток должен не терять, а обретать людей с их энергией, силой, инициативой», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что данный вопрос является очень важным как с моральной, так и с этической и экономической точки зрения. Президент РФ заявил, что Дальний Восток должен стать привлекательным для квалифицированных специалистов и молодежи, «за которой будущее». Глава государства подчеркнул, что Дальний Восток является очень молодым регионом с хорошим демографическим потенциалом. Путин призвал не просто сохранять этот потенциал, но и приумножать.

«Суммарный коэффициент рождаемости здесь выше среднероссийского уровня. Из 8,2 миллиона жителей федерального округа 1,5 миллиона — это школьники, студенты вузов, учащиеся колледжей», — рассказал президент РФ.

Кроме того, Путин отметил, что Дальневосточный федеральный университет, на площадке которого проходит ВЭФ, становится центром молодежных коопераций и международных обменов. Глава государства рассказал, что в вузе преподают 200 иностранных профессоров, а в прошлом ученом году в университете получали образование 3,5 тысячи иностранных студентов из 74 государств.

Ранее Владимир Путин выступил на заседании Госсовета по проблемам развития Дальнего Востока, передает RT. Президент РФ выразил обеспокоенность демографической ситуацией в регионе, сообщает НСН.