Путин заявил, что на Дальнем Востоке сформированы условия для выхода на опережающий рост

Владивосток, 5 сентября. Президент РФ Владимир Путин заявил, что за прошедшие полтора десятилетия удалось сформировать условия для выхода Дальнего Востока на траекторию опережающего роста.

«За прошедшие полтора десятилетия нам уже удалось сформировать условия для выхода Дальнего Востока на траекторию опережающего роста, и это не пустые слова», — заявил президент РФ, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.

Путин отметил, что на Дальнем Востоке и в дальнейшем будут запускаться крупные проекты и стройки. Глава государства подтвердил намерение наращивать усилия и стремиться добиться большего в развитии региона.

Российский лидер добавил, что власти отдают себе отчет о том, что еще многое предстоит сделать. Однако то, что достигнуто, позволит запустить на Дальнем Востоке и другие крупные инфраструктурные, транспортные, индустриальные проекты и стройки, подчеркнул Путин.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4-6 сентября в столице Приморского края​​​. Ранее глава государства в приветствии участникам ВЭФ-2019 отметил, что развитие Дальнего Востока является ключевой задачей.