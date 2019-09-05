Путин сообщил о реконструкции 40 аэропортов Дальнего Востока

Владивосток, 5 сентября. Сорок аэропортов реконструируют на Дальнем Востоке до 2024 года. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Для расширения местных авиаперевозок, обновления парка местных самолетов и вертолетов намерены задействовать мощности дальневосточных авиазаводов — в Улан-Удэ, Комсомольске-на-Амуре, в Арсеньеве», — рассказал глава государства.

Путин подчеркнул, что стандарты современной жизни требуют от людей высокого уровня мобильности. Чтобы соответствовать этому показателю, по словам президента РФ, на Дальнем Востоке необходимо развивать сеть авиаперевозок. Кроме того, нужно обеспечить доступные цены как на билеты внутри региона, так и на перелеты по России и за границу.

Ранее Владимир Путин открыл новый терминал аэропорта в Хабаровске. Строительство объекта началось еще в марте 2018 года. Терминал оснастили лифтами, эскалаторами и телетрапами. Пропускная способность объекта составляет 3 миллиона пассажиров. Глава государства заявил, что это значимая цифра, а также поблагодарил всех участников проекта.

Отметим, что в конце августа президент РФ осмотрел новый аэропорт «Гагарин» в Саратове. Во время осмотра Путин сообщил, что за шесть лет 60 российских аэропортов приведут в соответствие с международными нормами.