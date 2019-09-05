Путин и Абэ условились провести переговоры на саммите АТЭС в Чили

Владивосток, 5 сентября. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ условились провести содержательный обмен мнениями по поводу разных вопросов двустороннего сотрудничества России и Японии на приближающемся саммите АТЭС в Чили. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Очень важно, что условлено, что президент и премьер-министр проведут углубленный обмен мнениями по различным вопросам двустороннего сотрудничества на саммите АТЭС в Чили в ноябре текущего года», — заявил Ушаков, отвечая на вопрос о подробностях переговоров Путина и Абэ на полях ВЭФ, передают РИА Новости.

Владимиру Путину и Синдзо Абэ уже удалось провести переговоры в рамках ВЭФ. Российский лидер заявил, что Россия всегда приветствует диалог с Японией, поскольку он способствует развитию русско-японских двусторонних отношений.

Японский премьер, в свою очередь, рассказал российскому лидеру об инвестициях Японии в экономику Дальневосточного региона, которые уже превысили 15 млрд долларов, и подчеркнул, что в работе находятся 200 проектов в восьми различных сферах деятельности.

Также японский премьер отметил, что между странами будут реализованы пять новых проектов в сфере туризма и обращения с отходами, сообщает «Газета.ru».

Очередной саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет на юго-западе Южной Америки — в Чили 16–17 ноября, но уже сейчас на площадке Восточного экономического форума в пятый раз стартовала конференция АТЭС по образованию, передает «ФедералПресс».

В этом году научное сообщество стран обсудит образование в контексте XXI века. Эксперты рассмотрят роль науки и образования в достижении устойчивого развития до 2030 года.

Форум АТЭС существует с 1989 года и является одной из ведущих международных площадок для обсуждения вопросов стимулирования экономического роста, торговли, инвестиций и международного сотрудничества. Это региональное объединение, в которое входит 21 экономика.