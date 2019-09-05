Учителя отреагировали на идею Грефа «убить» экзамены

Москва, 5 сентября. Заслуженные учителя РФ ответили на критику главы Сбербанка Германа Грефа в адрес ЕГЭ и идею «убить» экзамены. Педагоги считают, что школьные экзамены отменить невозможно.

Выступая на Восточном экономическом форуме, Греф отметил, что экзамены «убивают всяческое желание учиться» у школьников. Из-за экзаменов ученики превращаются в людей, которые способны работать только в условиях предстоящей оценки.

«Это катастрофа… Одна из моих личных целей — убить экзамены», —заявил Греф.

Преподаватель русского языка и литературы в московской гимназии №1539 Лев Айзерман заявил, что нельзя отменять экзамены. Учитель подчеркнул, что ЕГЭ решает вопрос единой для всей страны системы оценки.

«Возникнет вопрос: а как аттестововать? По школьным отметкам? Это еще хуже. Отдать это вузу? Начнется коррупция, всякие подготовительные курсы и прочее», — заявил Айзерман в комментарии Ura.ru.

Однако преподаватель согласился, что у ЕГЭ существуют два ключевых недостатка. Первый заключается в том, что экзамен стал главным, ведущим и основным в школе – фетишем. Второе – экзамен является воспроизведением выученного, «ставка делается не на голову и сердце, а на филейную часть», добавил Айзерман.

Директор тамбовского лицея №14 Геннадий Любич резко раскритиковала высказывание топ-менеджера Сбербанка. Преподаватель предложила Грефу «не лезть, если он не компетентен». Любич назвала ЕГЭ «очень хорошим, приличным экзаменом».

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко ответил Грефу на его слова об экзаменах в комментарии Федеральному агентству новостей. По словам парламентария, введение системы ЕГЭ, безусловно, усилило натаскивание школьников на сдачу выпускных экзаменов, но такая практика присутствовала и раньше, когда дети учили определенные билеты по предметам и готовились к определенным темам сочинения.