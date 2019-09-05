Путин предложил увеличить вдвое выплаты для врачей и учителей в ДФО

Владивосток, 5 сентября. Президент РФ Владимир Путин предложил увеличить выплаты для врачей и учителей в ДФО в рамках программ «Земский доктор» и «Сельский учитель» в два раза. Об этом российский лидер заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума, который в эти дни проходит в столице Приморского края.

По словам главы российского государства, необходимо адаптировать отечественные общероссийские программы «Земский доктор» и «Сельский учитель» к условиям Дальнего Востока.

«Речь может идти о том, чтобы отдельно, эксклюзивно для Дальнего Востока увеличить выплаты для врачей, фельдшеров, учителей, которые приезжают работать в небольшие населенные пункты на Дальнем Востоке», — сказал российский лидер.

Путин предложил вдвое увеличить соответствующие выплаты по сравнению с текущими по стране.

Пятый Восточный экономический форум (ВЭФ-2019) проходит во Владивостоке 4-6 сентября.