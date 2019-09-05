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ФСБ РФ выявила производство боевиками отравляющих веществ в Афганистане

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ФСБ РФ выявила производство боевиками отравляющих веществ в Афганистане

Москва, 5 сентября. Боевики производят отравляющие вещества в труднодоступных районах Афганистана, сообщил начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Сергей Беседа.

Представитель ФСБ РФ на второй международной конференции «Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом» обратил внимание на деятельность боевиков в труднодоступных районах Афганистана. 

«Беспилотники могут использовать для доставки отравляющих веществ, — констатировал Беседа. — По имеющимся данным, производство последних уже организовано боевиками в труднодоступных районах Афганистана».

В конференции принимают участие представители ООН, Шанхайской организации сотрудничества, Организации договора о коллективной безопасности, руководители и эксперты российских министерств и ведомств. Участники встречи обсуждают консолидацию усилий стран в борьбе с поставками оружия террористам, с распространением оружия массового уничтожения и с другими актуальными угрозами для международной безопасности.

Ситуация на территории Афганистана остается крайне напряженной. Ранее стал известно, что мощный взрыв прогремел в Кабуле утром 5 сентября. По данным СМИ, взрыв произошел недалеко от иностранных посольств и государственных учреждений. По данным агентства «Синьхуа», могут быть жертвы.

 

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